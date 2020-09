CINA. La copertura 5G interna è sempre più ampia

La Cina sta per raggiungere l’obiettivo di costruire quest’anno 500.000 stazioni base 5G con oltre 480.000 (pari al 96% dell’obiettivo annuale) già completate, dato che Pechino ha raddoppiato gli sforzi per stimolare la crescita in mezzo alla pandemia di coronavirus, anche attraverso 5G e centri dati. Ci sono circa 100 milioni di dispositivi collegati alle reti 5G in Cina, secondo il ministero dell’Industria e dell’Information Technology. Ci sono più di 60 milioni di utenti 5G nel paese, secondo Xinhua News Agency.

Con una velocità di picco dei dati fino a 100 volte più veloce di quella fornita dalle attuali reti 4G, il 5G è stato ipotizzato come “il tessuto connettivo” per l’Internet degli Oggetti (IoT), le auto autonome, le smart cities e altre nuove applicazioni mobili, stabilendo la spina dorsale per l’internet industriale, riporta Scmp.

La Cina si sta affrettando a lanciare la rete wireless di nuova generazione, e il mese scorso, la città di Shenzhen ha detto che il polo tecnologico della Cina meridionale è stato il primo a raggiungere la “copertura completa” di una rete 5G stand-alone, che non si basa sulle infrastrutture 4G esistenti. Tuttavia, la città non ha specificato cosa intendesse per copertura completa o se le persone che si trovano anche nelle aree più remote all’interno dei confini della città possono ora usufruire di un segnale 5G.

Alla luce delle politiche espansive di Huawei, Xiaomi, Oppo e Vivo per aumentare la loro quota di mercato interno, si prevede che i prezzi dei telefoni 5G di fascia medio-bassa scenderanno a circa 1.000 yuan.

Da gennaio a giugno di quest’anno, 119 dei 197 nuovi modelli di smartphone messi sul mercato interno della Cina erano telefoni 5G, secondo il China Academy of Information and Communication Technology. Le spedizioni di telefoni abilitati al 5G hanno rappresentato il 45% del totale delle spedizioni di smartphone del Paese, secondo i dati del China Academy of Information and Communication Technology.

Antonio Albanese