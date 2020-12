CINA. La carenza di chip può rallentare il mercato dell’auto

La carenza di chip utilizzati nella produzione di auto potrebbe creare perturbazioni nella produzione di auto in Cina fino all’anno prossimo.

Le aziende cinesi fornitrici di chip dicono voler di aumentare i prezzi e di espandere la loro produzione in risposta.

I veicoli sono diventati sempre più dipendenti dai chip, molti dei quali prodotti in Europa, per tutto, dalla gestione computerizzata dei motori per un migliore risparmio di carburante alle funzioni di assistenza alla guida come la frenata d’emergenza.

La produzione automobilistica ha subito un rallentamento all’inizio del 2020 a causa dei duri blocchi causati dalla pandemia di Covid-19, ma è tornata a correre, soprattutto in Cina, poiché i consumatori cercano di viaggiare in veicoli privati piuttosto che prendere i mezzi pubblici, riporta Atf.

I fornitori tedeschi di auto Continental, Bosch e Volkswagen hanno messo in guardia dalla carenza di componenti a semiconduttori: «Anche se i produttori di semiconduttori hanno già risposto alla domanda inaspettata con espansioni di capacità, i volumi aggiuntivi richiesti saranno disponibili solo tra sei o nove mesi (…) Pertanto, i potenziali colli di bottiglia di consegna potrebbero durare fino al 2021» si legge in un comunicato Continental.

La tedesca Infineon Technologies Ag ha dichiarato che sta aumentando gli investimenti per l’apertura di una nuova fabbrica di chip in Austria: «Abbiamo già considerato una certa crescita per la produzione di automobili nel 2021. Di conseguenza, adegueremo le nostre capacità produttive globali».

Il fornitore olandese di chip per auto Nxp Semiconductors ha detto ai clienti che deve aumentare i prezzi di tutti i prodotti perché si trova ad affrontare un “aumento significativo” dei costi dei materiali e una “grave carenza” di chip, riporta Reuters: «Per far fronte all’aumento imprevisto dei costi da parte dei nostri fornitori, dobbiamo a malincuore aumentare i prezzi su tutti i prodotti».

Volkswagen, la più grande casa automobilistica straniera in Cina, ha detto che la produzione automobilistica cinese complessiva potrebbe essere interrotta dopo la pandemia di Covid-19 che ha interrotto le forniture di chip a livello globale per alcuni componenti elettronici: «La fornitura di chip per alcuni componenti elettronici automobilistici è stata colpita a causa delle incertezze causate dalla pandemia (…) Questo ha portato a una potenziale interruzione della produzione automobilistica, con una situazione sempre più critica, poiché la domanda è aumentata a causa della piena ripresa della velocità del mercato cinese».

Anche Bosch, ha dichiarato di vedere colli di bottiglia nella catena di fornitura di alcuni componenti: «Nessun fornitore può sfuggire a questo sviluppo del mercato. Siamo in stretto contatto con i nostri fornitori e clienti per mantenere il più possibile le catene di fornitura nonostante la situazione di mercato tesa».

La carenza di chip continuerà ad avere un impatto sulla produzione automobilistica cinese per un certo periodo e diverse aziende automobilistiche internazionali e locali dovranno affrontare interruzioni della produzione a breve termine, ma a livelli diversi.

Si prevede che in Cina verranno venduti oltre 22 milioni di veicoli nei primi 11 mesi del 2020, con un calo di appena il 3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Graziella Giangiulio