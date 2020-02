CINA. Il Covid19 non blocca le borse cinesi

I mercati azionari cinesi hanno generalmente mantenuto uno slancio al rialzo nei primi 17 giorni di trading di questo mese. Lo Shanghai Composite Index, lo Shenzhen Component Index e lo Growth Enterprises Market Index sono saliti rispettivamente dell’1,23%, del 10,99% e del 18,65%, compensando completamente il crollo del 3 febbraio scorso.

Tuttavia, i mercati azionari cinesi hanno subìto una contrazione negli ultimi giorni a causa del recente calo dei mercati statunitensi. I mercati delle azioni A della Cina sono rimbalzati dopo il calo del 3 febbraio dovuto ai timori del coronavirus, riporta Asia Times. I mercati hanno goduto anche di un sostegno dopo il lancio di una serie di politiche monetarie.

Il 3 febbraio, la People’s Bank of China ha iniettato 1,2 trilioni di yuan di liquidità nei mercati finanziari attraverso operazioni di reverse repo. Ha inoltre ridotto il tasso d’interesse dei prestiti a medio termine di 10 punti base al 3,15% e il tasso di riferimento per i prestiti a un anno di 10 punti base al 4,05%. Queste misure hanno contribuito a ridurre gli oneri finanziari per le imprese e ad aumentare la liquidità sul mercato finanziario.

L’afflusso di capitali da Hong Kong e le nuove emissioni di fondi comuni di investimento hanno dimostrato che il capitale straniero è entrato nei mercati delle azioni A.

Il rapporto medio tra prezzo e utile dei mercati azionari di Shanghai e Shenzhen è salito a 20,87 da 17,72, mentre quello del mercato delle imprese in crescita di Shenzhen è salito a 58,74 da 46,5.

L’aumento delle valutazioni delle azioni nel Growth Enterprises Market ha mostrato che le azioni tecnologiche sono state meno colpite dall’epidemia, mentre i tradizionali blue chip sono stati danneggiati.

Anche se non c’è stata un’epidemia, le piccole e medie imprese cinesi sono entrate in un ciclo di crescita dei loro profitti, mentre le blue chip sono state colpite da un ciclo al ribasso.

I titoli tecnologici cinesi sarebbero saliti non solo a causa delle misure di sostegno del governo, ma anche perché un numero maggiore di consumatori cinesi si è rivolto ai prodotti nazionali dopo che gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni contro le aziende tecnologiche cinesi.

Gli investitori, prosegue Asia Times, dovrebbero fare attenzione a una possibile correzione nel breve termine dei mercati azionari cinesi, dato che il sentimento di avversione al rischio sta crescendo man mano che il coronavirus si diffonde in tutto il mondo, secondo una ricerca pubblicata dalla China Merchants Bank.

Luigi Medici