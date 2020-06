CINA. Esercitazioni anti-indiane sull’Himalaya

Le truppe cinesi in Tibet hanno tenuto un’esercitazione di infiltrazione per testare la loro prontezza al combattimento di notte in una zona ad alta quota, in mezzo alle tensioni al confine tra Cina e India. La tv statale cinese, Cctv, ha riferito che un’unità di ricognizione del Pla si è mobilitata nei giorni scorsi verso un obiettivo sui monti Tanggula a 4.700 metri di altitudine, utilizzando dispositivi di visione notturna sui loro veicoli per evitare la sorveglianza dei droni dal “lato nemico”.

«Le truppe cinesi avevano inviato droni e sganciato bombe quando hanno visto i blocchi allestiti dal “nemico”», si legge nel rapporto citato da Scmp. Durante l’esercitazione sarebbero state esplose più di 2000 munizioni, tra cui granate per fucili e razzi. Ha detto che le esercitazioni hanno testato la capacità delle truppe di operare in situazioni estreme e complicate e di utilizzare nuove attrezzature. Le tensioni sono aumentate lungo il confine tra Cina e India dal 5 maggio, quando le truppe di entrambe si sono confrontate nella valle del fiume Galwan, tra il Ladakh nel Kashmir amministrato dall’India e l’Aksai Chin, amministrato dalla Cina.

I soldati di entrambe le parti sono stati feriti nello scontro fisico tra i due contingenti sull’importante passo di montagna vicino al Tibet, ha detto l’esercito indiano. Global Time ha detto che la Cina avrebbe preso contromisure e che l’esercito indiano aveva ostacolato le normali pattuglie delle truppe cinesi e ha cercato di cambiare lo status quo nella zona di confine.

Nessuno dei due paesi ha protestato per gli scontri e Pechino ha detto che la situazione è sotto controllo, ma il Pla sarebbe in massima allerta per l’attività indiana ad Aksai Chin a causa della sua vicinanza allo Xinjiang e al Tibet. È stato il primo grande scontro tra i due Paesi dall’incidente di Doklam nel 2017, quando le loro truppe si sono affrontate per più di 70 giorni. Dopo l’incidente, l’esercito cinese ha potenziato le sue armi adatte all’uso in alta quota, nel tentativo di superare i problemi del freddo e della mancanza di ossigeno tra le truppe e l’hardware.

