CINA. È salda e ampia la cooperazione tra Pechino e Mosca: da quella militare alla lotta al COVID 19

La Cina e la Russia sono determinate a continuare l’esemplare rapporto di vicinato nel nuovo anno, con Pechino che non vede limiti per quanto riguarda la cooperazione strategica bilaterale, ha dichiarato ai media cinesi il ministro degli Esteri cinese Wang Yi.

«Il 2021 è un anno di particolare importanza per le relazioni Cina-Russia, poiché entrambi i Paesi entreranno in una nuova fase di sviluppo. Nello sviluppo della cooperazione strategica Cina-Russia, non vediamo alcun limite, nessuna zona proibita e nessun tetto a quanto questa cooperazione possa andare lontano», ha detto il Ministro e Consigliere di Stato ripreso da Xinhua e China Media Group.

Secondo Wang, lo sviluppo del rapporto bilaterale è stato guidato dai leader dei due Stati, il presidente cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin, che nell’ultimo anno hanno parlato cinque volte al telefono e si sono scambiati più volte corrispondenza: «Essendo l’uno l’ancora strategica dell’altro, la priorità diplomatica, l’opportunità di sviluppo e il partner globale, i due Paesi amplieranno e approfondiranno la cooperazione da un punto di partenza più alto. Insieme, Cina e Russia continueranno ad essere l’esempio di relazioni di buon vicinato e amichevoli tra i principali paesi, daranno impulso alla ripresa globale e sosterranno la stabilità strategica globale», ha detto il ministro degli Esteri cinese.

Nel 2020, le relazioni cinese-russa hanno raggiunto «un massimo storico sotto tutti gli aspetti, nonostante le sfide poste dal coronavirus», ha dichiarato Wang, ripreso anche da Sputnik. Il Ministro ha approvato la cooperazione bilaterale sulla gestione della pandemia, anche per quanto riguarda lo sviluppo di vaccini, sottolineando che la Russia è stato il primo paese ad inviare aiuti medici in Cina quando è scoppiato il Covid-19.

La cooperazione militare tra i due Paesi, dal 1989 questa è stata la componente più importante delle relazioni bilaterali. Fino agli anni 2000, il commercio di armi e le questioni di sicurezza regionale e di frontiera sono stati gli aspetti principali delle relazioni russo-cinesi. Ma da allora il rafforzamento delle relazioni economiche ha superato la cooperazione militare. Quest’ultima resta comunque importante, soprattutto in un contesto di crescenti tensioni tra Russia e Stati Uniti, da un lato, e Cina e Stati Uniti, dall’altro.

Fino alla metà degli anni 2000 il commercio di armi era la componente principale delle relazioni bilaterali, ma da allora altri settori economici l’hanno superata. Tuttavia, tra il 2001 e il 2009, il valore della cooperazione militare con la Cina è stato di 16 miliardi di dollari, anche se nel 2008 il volume è diminuito del 18%. Dopo diversi anni di declino, il commercio di armi ha ripreso la sua tendenza al rialzo. Nel 2016 la Russia e la Cina hanno attuato contratti nel campo della cooperazione tecnico-militare per un valore complessivo di circa tre miliardi di dollari. Due anni dopo, il ministro della Difesa russo Sergei Shoygu ha dichiarato che il 12% delle esportazioni di armi russe è stato venduto alla Cina. Negli ultimi anni le richieste della Russia per i componenti elettronici e i motori diesel navali che non poteva più ottenere dall’Occidente sono state soddisfatte dalla Cina, ad esempio.

Anche se entrambe le parti cercano di evitare di descrivere l’attuale partnership come un’alleanza, la cooperazione militare tra Russia e Cina è aumentata negli ultimi anni e in realtà ci sono alcuni segni evidenti di un’alleanza militare. I due paesi conducono esercitazioni congiunte, tengono colloqui regolari e approfonditi e conducono progetti educativi per il personale militare dell’altra parte. Secondo il ministro della Difesa russo, Sergey Shoygu, alla fine del 2016 più di 3.600 ufficiali cinesi erano stati addestrati presso le accademie militari e i centri di addestramento russi.

Negli ultimi anni sono state condotte diverse esercitazioni congiunte da parte delle forze armate russe e cinesi, a partire dalla prima missione di pace del 2005. All’inizio queste esercitazioni sono state organizzate in Russia, in Cina e nei paesi dell’Asia centrale membri della Shanghai Cooperation Organization, Sco, ma il loro campo d’azione è stato successivamente ampliato con l’aggiunta di una componente navale. Le marine russe e cinesi, infatti, hanno tenuto esercitazioni congiunte nel Mar Nero, nel Baltico e nel Mediterraneo, ma anche nel Mar Giallo e nel Mar Cinese Meridionale.

Lucia Giannini