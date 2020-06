CINA. COVID-19: aumentano gli investimenti

Il gettito fiscale cinese è diminuito del 14% nei primi cinque mesi dell’anno, poiché l’effetto paralizzante del coronavirus sull’economia ha continuato a tradursi in una riduzione del gettito fiscale. I dati più recenti rappresentano solo un lieve miglioramento rispetto al calo del 14,5% su base annua nei primi quattro mesi e del 14,3% nel primo trimestre.

Le entrate fiscali della Cina sono state pari a 7,8 trilioni di yuan nel periodo gennaio-maggio, secondo i dati diffusi dal ministero delle Finanze di Pechino, ripresi da Atf. Nel solo mese di maggio, il gettito fiscale cinese è sceso del 10%, contro il 15% di aprile. Il gettito fiscale è stato pari a 6,7 trilioni di yuan, in calo del 15%, mentre il gettito dell’imposta sul valore aggiunto, la più grande fonte di gettito fiscale del paese, è sceso del 22%.

Il gettito dell’imposta sul valore aggiunto dei settori industriale e commerciale nel mese di maggio ha recuperato quasi allo stesso livello del corrispondente periodo dello scorso anno, invertendo un calo del 33,5% per il periodo gennaio-aprile.

Una ripartizione ha mostrato che il governo centrale ha raccolto quasi 3,6 trilioni di yuan di entrate fiscali nei primi cinque mesi, in calo del 17%, mentre i governi locali hanno visto diminuire le entrate del 10,4% a 4,2 trilioni di yuan.

Il calo delle entrate fiscali è stato in parte il risultato di riduzioni delle tasse e delle tariffe per mitigare l’impatto dell’epidemia sull’economia, con i settori più colpiti dall’epidemia, come l’industria cinematografica e aeronautica, che hanno subito particolari tagli delle tariffe nel periodo in esame.

I dati del 18 giugno hanno anche mostrato che la spesa fiscale del paese nei primi cinque mesi è scesa del 2,9% da un anno prima a 9,03 trilioni di yuan. Il Ministero ha detto che con l’economia cinese in costante ripresa, si aspetta che i principali indicatori economici continuino a migliorare, mentre il calo delle entrate fiscali continuerà a ridursi.

Nel frattempo, gli investimenti diretti non finanziari in uscita, Odi, sono diminuiti dell’1,6% su base annua nei primi cinque mesi del 2020, secondo il ministero del Commercio; attestandosi in 157 paesi e regioni a 296 miliardi di yuan, ha detto il Ministero.

Le aziende cinesi hanno aumentato gli investimenti nei paesi della Belt e Road Iniziative dal 16% a 6,53 miliardi di dollari. Secondo il ministero, l’Odi della Cina è andato principalmente a settori come il leasing e i servizi alle imprese, il commercio all’ingrosso e al dettaglio e la produzione. Il valore dei nuovi progetti appaltati all’estero ha raggiunto i 601,9 miliardi di yuan, con un incremento del 14,4%.

Durante questo periodo, il numero di nuovi progetti firmati all’estero con un valore contrattuale superiore a 50 milioni di dollari ciascuno è salito a 319, con un incremento di 32 progetti rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il valore totale dei contratti di questi progetti ammontava a 70,57 miliardi di dollari, pari all’82,3% del totale dei contratti appena firmati.

Lucia Giannini