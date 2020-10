CINA. A breve ANT Group nella black list USA

Il Dipartimento di Stato americano ha presentato una proposta per l’amministrazione Trump di aggiungere il cinese Ant Group alla lista nera commerciale, prima che il braccio fintech di Alibaba sia destinato a diventare pubblico.

Non è stato subito chiaro,, riporta Reuters, quando le agenzie governative statunitensi che decidono se aggiungere una società alla cosiddetta Entity List rivedranno la questione. Ma la mossa arriva mentre i sostenitori cinesi dell’amministrazione Trump cercano di inviare un messaggio per dissuadere gli investitori statunitensi dal partecipare all’offerta pubblica iniziale, che vale fino alla cifra record di 35 miliardi di dollari. Temono che l’acquisto di azioni della società possa esporli a frodi o che Ant possa dare al governo cinese l’accesso a dati bancari sensibili appartenenti a cittadini statunitensi.

La Entity List, che rende più difficile per le aziende statunitensi vendere articoli ad alta tecnologia alle società in lista nera, è diventata lo strumento scelto dall’amministrazione Trump per punire le aziende cinesi, anche se il suo impatto nel mondo reale è a volte discutibile. Anche se limitare l’accesso alla tecnologia statunitense infligge un duro colpo ad aziende come il gigante cinese delle telecomunicazioni Huawei Technologies , che è stato aggiunto nel maggio 2019, il suo impatto su un gigante fintech come Ant Group è probabilmente più simbolico.

Opinione confermata anche dagli esperti interpellati da Upi e Cnbc, dato che l’azienda si concentra sul mercato interno. Washington sta cercando di far entrare Ant Group, che è posseduto al 33% da Alibaba e controllato dal miliardario Jack Ma, nella “Entity List” statunitense, una lista nera che impedisce alle aziende americane di fare affari con individui o società quotate in borsa.

L’Entity List richiede alle società americane di ottenere una licenza prima di esportare determinati prodotti verso le aziende incluse nella lista nera. Ma gli esperti hanno detto che mettere in lista nera Ant Group non avrà un impatto enorme sul suo business attuale o sul suo prossimo debutto sul mercato azionario.

Ma la lista nera è efficace sotto un altro aspetto: rendere gli altri paesi cauti nel collegare i loro ecosistemi tecnologici alla Cina. Tuttavia, Ant Group non si affida alla tecnologia americana. I suoi utenti sono principalmente in Cina e i suoi prodotti sono concentrati sul mercato interno. Ant Group gestisce l’applicazione per i pagamenti mobili Alipay, utilizzata da oltre 700 milioni di utenti attivi mensili in Cina.

Dispone, inoltre, di una varietà di altri prodotti finanziari che vanno dall’assicurazione alla gestione patrimoniale. Alipay è utilizzata in Cina. Ma alcune entità commerciali all’estero offrono ai turisti cinesi la possibilità di pagare con Alipay. Gli americani non possono utilizzare l’app per i pagamenti mobile perché non è disponibile per gli utenti Usa.

Una parte importante del business di Ant Group è la vendita di tecnologia finanziaria alle istituzioni finanziarie e la generazione di servizi tecnologici a pagamento. Anche in questo caso, gran parte di tutto ciò è focalizzata sulla Cina; meno del 5% del fatturato di Ant Group proviene dall’estero.

Graziella Giangiulio