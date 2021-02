CENTRO ASIA. Mosca batte Pechino nella diplomazia dei Vaccini

La diplomazia dei vaccini anticovid in Centro Asia vede in testa la Russia, mentre la Cina resta staccata.

Il Kazakistan dà il via al suo programma di vaccinazione con lo Sputnik V e il Turkmenistan si prepara a iniziare una campagna simile. Lo Sputnik V, che è stato definito come “sicuro ed efficace” dalla rivista medica The Lancet, ha avuto il più grande assorbimento in tutta la regione, con consegne già effettuate in Kazakistan e Turkmenistan. L’Uzbekistan, che sta eseguendo prove su un’opzione cinese, è l’unico paese in questo quartiere impegnato in una cooperazione su larga scala per il vaccino con Pechino.

Durante la pandemia, Pechino ha utilizzato il suo soft power fornendo forniture mediche molto necessarie e altra assistenza ai paesi dell’Asia centrale, dove ha una crescente influenza come investitore e partner commerciale. Tuttavia, la Russia considera tradizionalmente la regione come il proprio cortile di casa e sta riaffermando la sua presenza sul fronte della vaccinazione, riporta Nikkei.

Il Kazakistan è diventato il primo paese dell’Asia centrale a iniziare un’operazione di vaccinazione di massa la settimana scorsa, utilizzando le forniture di Sputnik V importate dalla Russia. Il Kazakistan produrrà anche il vaccino in un impianto farmaceutico nella città di Karaganda: Mosca è il principale alleato politico di Nursultan.

Un altro fattore che favorisce il vaccino della Russia è la sfiducia verso la Cina sentita dal pubblico in Kazakistan. Negli ultimi anni ci sono state proteste contro il percepito espansionismo cinese e la crescente influenza di Pechino nel paese. Quindi l’uso di un vaccino prodotto in Cina sarebbe probabilmente accolto con ostilità.

Il Kazakistan, che ha registrato circa 250 mila casi di COVID-19 e più di 3.000 morti, prevede di vaccinare circa 6 milioni di persone, su un totale di 19 milioni, entro la fine del 2021. Il programma volontario si rivolge inizialmente agli operatori sanitari, agli insegnanti, agli studenti, alle forze dell’ordine e ai gruppi ad alto rischio.

La variante prodotta localmente dello Sputnik V dovrebbe entrare in uso dalla metà di questo mese. Il programma di vaccinazione dovrebbe essere intensificato in aprile, quando il vaccino prodotto in Kazakistan, QazCovid-In, dovrebbe essere lanciato.

L’Uzbekistan ha fatto un ordine per più di 35 milioni di dosi per lo Sputnik V lo scorso settembre, anche se non ha ancora ricevuto quantità significative. A differenza dei suoi vicini, il paese sta coprendo le sue esigenze conducendo prove con un vaccino sviluppato dalla cinese Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical. L’Uzbekistan ha recentemente aumentato il numero di partecipanti agli studi clinici di fase 3 da 5.000 a 9.000. L’Uzbekistan si è avvicinato a Pechino durante la pandemia.

Tuttavia, tra la popolazione in Uzbekistan, la Russia è ancora vista come il partner più adatto ad aiutare il paese a gestire la crisi del Covid-19. Per dare il via alla sua campagna di vaccinazione di massa, l’Uzbekistan, che ha registrato quasi 80.000 casi e più di 600 morti, sta anche guardando all’iniziativa Covax dell’Oms. L’Uzbekistan sta aspettando la consegna di 100.000 dosi del vaccino Pfizer-BioNTech COVID-19 alla fine di questo mese.

Il Kirghizistan, che ha registrato circa 85.000 casi e più di 1.400 vittime, ha annunciato un programma di vaccinazione completo in tre fasi quando le dosi saranno disponibili. Spera di utilizzare le forniture del vaccino Oxford-AstraZeneca, ottenuto tramite Covax, e inizierà con i gruppi più a rischio e i lavoratori in prima linea. Lo Sputnik V della Russia è in attesa di approvazione in Kirghizistan. Come in Kazakistan, optare per i vaccini cinesi sarebbe un problema politico in Kirghizistan vista la radicata presenza delle Triadi.

In Tagikistan la necessità di una vaccinazione di massa potrebbe non essere così pressante dopo che il presidente Emomali Rahmon ha proclamato la vittoria sul virus nel suo discorso di Capodanno. Nonostante questo apparente successo, il paese ha firmato per 1,8 milioni di dosi attraverso l’iniziativa Covax e sta valutando Sputnik V. Il Tagikistan ha registrato più di 13.000 infezioni e 90 morti, anche se ci sono stati solo tre nuovi casi segnalati dall’inizio dell’anno.

Il Turkmenistan, da parte sua, sta portando avanti i piani per vaccinare i lavoratori nonostante la sua linea ufficiale di assenza dei casi rilevati all’interno dei suoi confini. Il 18 gennaio è diventato il primo paese dell’Asia centrale ad approvare lo Sputnik V e una grande partita di vaccino è stata consegnata il 6 febbraio; la data prevista di inizio del programma di vaccinazione è il 15 febbraio.

Antonio Albanese