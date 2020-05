BRASILE. Il partito di Lula chiede l’impeachment di Bolsonaro

L’annuncio del Partido dos Trabalhadores, Pt, arriva dopo le dimissioni del ministro della Salute del Brasile, Nelson Teich, a meno di un mese dall’assunzione dell’incarico. Il Pt intende presentare una petizione formale per avviare un’impeachment contro il presidente di estrema destra Jair Bolsonaro per la sua cattiva gestione di fronte alla crisi sanitaria che il Paese sta attraversando a causa di Covid-19. In un comunicato, ripreso a Telesur, si legge che la commissione esecutiva del Partito «ha deciso di presentare alla Camera dei deputati una petizione di impeachment collettivo contro il presidente Jair Bolsonaro».

Il PT ha anche osservato che la richiesta sarà sostenuta anche dai movimenti sociali, dalle organizzazioni della società civile e da alcune persone giuridiche: «Con questo governo non c’è altro da fare», ha detto il presidente del Pt Gleisi Hoffmann durante la riunione in cui è stata presa la decisione.

Bolsonaro «non lavora più con questo governo», ha aggiunto Hoffmann, che ha annunciato la causa insieme al leader del partito alla Camera bassa, Enio Verri, e al leader della minoranza al Congresso José Guimarães. Secondo il presidente del Pt, Bolsonaro «non è in grado di rispondere alla crisi che stiamo vivendo e non ha né le condizioni né la capacità amministrativa e umana per governare il Paese».

L’ex capitano dell’esercito, Bolsonaro «combatte con il mondo intero e non protegge il popolo brasiliano», ha sottolineato Hoffmann. La decisione del Partito dei lavoratori arriva ore dopo le dimissioni del ministro della Salute Nelson Teich, a meno di un mese dall’insediamento.

Teich si è insediato il 17 aprile e ha sostituito Luiz Henrique Mandetta, licenziato da Bolsonaro, per i suoi disaccordi nella gestione della crisi della pandemia. Il Brasile è l’epicentro della pandemia in America Latina e nei Caraibi, registrando più di 220.291 casi positivi e circa 14.962 morti, diventando anche uno dei Paesi più colpiti al mondo.

Nel frattempo, secondo fonti del Pt, la sua leadership nazionale si sta consultando e coordinando con le forze democratiche e popolari affinché la domanda collettiva di impeachment possa essere realizzata, firmata e presentata la prossima settimana.

Lucia Giannini