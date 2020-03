BIELORUSSIA. Senza accordo sul petrolio non ha senso l’integrazione con la Russia

Non ha senso lavorare sulle road map per l’integrazione della Bielorussia con la Russia finché non saranno risolte le questioni petrolifere, ha dichiarato il ministro degli Esteri bielorusso Vladimir Makei, riporta da BelTA. «Risolviamo prima la questione delle forniture di petrolio, e poi continueremo a pensarci», ha detto Makei.

In precedenza, i presidenti russo e bielorusso Vladimir Putin e Alexander Lukashenko avevano deciso di creare un gruppo di lavoro intergovernativo sullo sviluppo dell’integrazione. Si prevedeva di concordare 31 tabelle di marcia entro la fine del 2019.

Tuttavia, i leader di Russia e Bielorussia non sono stati in grado di firmare un accordo sull’integrazione economica dei due Paesi, poiché non hanno approvato il piano di tutte le roadmap sviluppate. Alla fine del 2019, anche Minsk e Mosca non sono riusciti a trovare un accordo sulle forniture di petrolio per il 2020.

Minsk si è lamentata del fatto che i fornitori russi hanno chiesto un ricarico di 12 dollari per tonnellata di petrolio. In seguito, le autorità russe si sono offerte di mantenere i termini delle forniture di petrolio per il 2019, oltre a compensare Minsk per la perdita di entrate nel 2020 causata dalla manovra fiscale russa.

Alla fine di dicembre 2019, Russia e Bielorussia non sono riuscite a raggiungere un accordo sulle condizioni per il transito del petrolio. Mosca ha sospeso le consegne dal 1° gennaio e Minsk ha temporaneamente sospeso le esportazioni di prodotti petroliferi, anche se questa è stata ripresa a metà gennaio. Lukashenko ha detto che se la Russia rende il suo petrolio troppo costoso, la Bielorussia sarà costretta a cercare forniture alternative, compreso il transito inverso del petrolio saudita o statunitense attraverso la Polonia.

A metà gennaio, il primo vice premier bielorusso Dmitry Krutoy aveva detto che Minsk considerava poco conveniente continuare a pagare troppo per il petrolio alle compagnie russe e sta cercando fornitori in altri paesi. In seguito si è saputo che la Bielorussia ha acquistato 80mila tonnellate di petrolio dalla Norvegia e che Lukashenko ha dato istruzioni al governo di firmare un contratto di fornitura con il Kazakistan.

A metà dicembre, il ministro delle Finanze bielorusso Maksim Yermolovich ha firmato un accordo per ottenere un prestito urgente di circa 500 milioni di dollari dalla filiale di Shanghai della China Development Bank. In precedenza, la Bielorussia aveva richiesto un simile prestito alla Russia, ma non era riuscita a raggiungere un accordo.

