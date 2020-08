BIELORUSSIA. Minsk chiede a Mosca e Kiev di investigare insieme sui mercenari arrestati

Il presidente bielorusso Alyaksandr Lukashenko ha ordinato al suo governo di invitare i procuratori ucraini e russi in Bielorussia per indagare su un gruppo di 33 mercenari della società di sicurezza privata russa Vagner Group, detenuti a Minsk. Lukashenko ha annunciato la decisione durante una riunione di governo a Minsk il 6 agosto.

«I tre procuratori generali bielorussi, ucraini e russi dovrebbero sedersi insieme e decidere il modo in cui ritengono opportuno», ha detto Lukashenko, ripreso da Rferl. Il presidente bielorusso ha detto che una decisione su come trattare il caso «deve essere basata» sulle leggi bielorusse e internazionali. Lukashenko ha detto che se i procuratori russi e ucraini non si recano a Minsk per gli incontri, «prenderemo noi stessi la decisione».

Il 5 agosto, il vice capo del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev ha avvertito Minsk che l’arresto degli uomini della società di sicurezza privata potrebbe avere gravi conseguenze per le relazioni russo-belorusse. Lukashenko ha risposto alle osservazioni di Medvedev alla riunione di governo del 6 agosto a Minsk, dicendo: «Non c’è bisogno di spaventarci con ripercussioni. Siamo consapevoli di tutte le ripercussioni».

Lukashenko ha anche detto che la Russia non dovrebbe cercare di intimidire il governo bielorusso con minacce: «In fin dei conti, non sono stati gli americani o la Nato a mandarli qui», ha detto Lukashenko. Il 29 luglio le autorità bielorusse hanno annunciato di aver arrestato 32 appaltatori del Gruppo Vagner vicino a Minsk e di aver arrestato un altro appaltatore della sicurezza privata della ditta nel sud della Bielorussia.

Sono stati arrestati con l’accusa di aver cercato di destabilizzare la Bielorussia in vista delle elezioni presidenziali del 9 agosto.

Parlando di “misure di sicurezza” prima del voto, Lukashenko ha detto alla riunione del governo del 6 agosto che molti altri che vogliono “destabilizzare la Bielorussia” sono stati arrestati nel Paese nei giorni scorsi, inclusi individui che hanno il passaporto americano.

«Non stiamo parlando solo dell’arresto dei membri del Gruppo Vagner» ha detto Lukashenko. «Alcune delle persone detenute recentemente a Minsk hanno passaporti americani; sposati con donne americane che lavorano nel Dipartimento di Stato (…) È in corso una guerra ibrida contro la Bielorussia, e dovremmo aspettare i trucchi sporchi da ogni parte».

L’Ufficio del Procuratore generale ucraino ha detto il 31 luglio che Kiev avrebbe chiesto l’estradizione di 28 detenuti del Gruppo Vagner con l’accusa di aver combattuto a fianco dei separatisti sostenuti dalla Russia nell’Ucraina orientale. Ha detto che nove cittadini ucraini sono tra i 28. Mosca insiste sul fatto che tutti i detenuti sono cittadini russi. Ha chiesto a Minsk di rilasciare gli uomini e di farli tornare in Russia.

Secondo le autorità russe, i 33 uomini stavano viaggiando attraverso la Bielorussia per raggiungere Istanbul prima di volare in “un paese terzo”. Tuttavia, Lukashenko dice che la pretesa della Russia che i mercenari fossero in viaggio verso la Turchia era “una menzogna”.

Lukashenko ha suggerito che i detenuti stavano tramando una “rivoluzione colorata” in Bielorussia, un riferimento agli sconvolgimenti popolari che hanno rovesciato i governi di Georgia, Ucraina e Kirghizistan negli ultimi due decenni. Lukashenko ha anche ribadito i suoi precedenti avvertimenti che non permetterà alcuna protesta antigovernativa in stile “Maidan” a Minsk durante le elezioni o il giorno dopo il voto.

Il capo del Consiglio di sicurezza bielorusso, Andrey Raukou, ha detto il 30 luglio che le autorità continuano a cercare “fino a 200 militanti” che si dice facciano parte del presunto complotto di destabilizzazione. Le elezioni presidenziali bielorusse si stanno profilando come una dura corsa per l’attuale Lukashenko, un leader autoritario al potere dal 1994.

Lukashenko ha represso i suoi avversari politici durante la campagna elettorale, con le forze dell’ordine del paese che hanno arrestato centinaia di persone, tra cui giornalisti, blogger e attivisti politici. Sono state inoltre mosse accuse contro due potenziali candidati dell’opposizione, impedendo loro di competere contro Lukashenko alle elezioni.

