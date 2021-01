BIELORUSSIA. Lukashenko prepara una transizione alla russa

Il Cremlino si sta preparando a lanciare e sostenere un partito politico pro-Russia in Bielorussia chiamato “Il diritto del popolo” che approfitterà delle modifiche alla costituzione che porteranno a nuove elezioni parlamentari. Secondo il sito russo The Insider, la Russia interverrà in modo completo nella politica interna della Bielorussia e che il Cremlino è pienamente coinvolto nella stesura delle modifiche alla costituzione.

Anche se sono stati resi noti pochi dettagli, chiaramente un accordo di qualche tipo è stato stilato in occasione di un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e Lukashenko durante il loro incontro a Sochi il 14 settembre 2020, in cui Putin ha anche annunciato che la Russia avrebbe esteso un prestito di 1,5 miliardi di dollari alla Bielorussia. Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha fatto seguito ad un altro incontro con Lukashenko a Minsk il 26 novembre, quando lo ha pubblicamente rimproverato, ricordandogli di “mantenere la promessa” di portare avanti i cambiamenti costituzionali, riporta Bne.

Anche l’opposizione bielorussa ha chiesto una modifica della costituzione, ma la leader dell’opposizione Svetlana Tikhanovskaya, vincitrice nominale delle elezioni presidenziali di agosto, ha chiesto il ritorno alla costituzione del 1994 che prevede dei limiti di mandato per il presidente. L’opposizione ha anche insistito sul fatto che qualsiasi processo di riconciliazione deve iniziare con la dimissione di Lukashenko dalla carica di presidente e la nomina di un governo di transizione per organizzare nuove elezioni presidenziali.

The Insider ha pubblicato documenti dell’Ufficio del Presidente russo per le relazioni interregionali e culturali con l’estero, diretto dall’esperto di intelligence generale Vladimir Chernov. Nel primo dei documenti, Strategia operativa nella Repubblica di Bielorussia, settembre 2020: «I suoi autori scrivono sulla necessità di penetrare negli organi di governo di tutte le strutture dell’opposizione in Bielorussia e sulla formazione di una base per un futuro partito o movimento politico. Inoltre, il documento parla della creazione di canali propri per la diffusione di informazioni, come i canali Telegram e YouTube». Si parla anche della necessità di una riforma costituzionale che trasferisca il potere al Parlamento, che sarà il più fedele possibile alla Russia.

Un altro documento è il programma di fondazione del partito “Il diritto del popolo” con cui, il Cremlino si aspetta di deviare il malcontento verso le “riforme costituzionali”, sperando che questo distoglierà i bielorussi dalla lotta contro le elezioni truccate: «Noi non sosteniamo le rivoluzioni violente e le trasformazioni rivoluzionarie (…) Siamo sostenitori di riforme decisive che formeranno condizioni e meccanismi solidi per stimolare la dignità dei cittadini e la dignità della Repubblica di Bielorussia.

L’idea di trasferire il potere dal presidente al parlamento è stata già prospettata in precedenza ed è stata suggerita come possibile candidato di compromesso l’ex banchiere e principale candidato dell’opposizione Viktor Babariko. Babariko ha lavorato per Belgazprombank per 20 anni ed è filo-russo, anche se la sua piattaforma evidenzia la sovranità bielorussa come il suo obiettivo primario. Babariko ha raccolto più di 400.000 firme senza precedenti a sostegno della sua candidatura alla presidenza nelle elezioni di agosto ed è stato molto probabile che vincesse contro Lukashenko fino a quando non è stato incarcerato con l’accusa di crimini finanziari. Putin avrebbe anche menzionato il nome di Babariko nei suoi colloqui con Lukashenko, che sarebbe stato accetto alla popolazione.

Dal programma emerge chiaramente che il Cremlino sta pianificando la transizione della Bielorussia verso una repubblica parlamentare-presidenziale. Come parte di questo compromesso, è anche probabile che Lukashenko sarà lasciato in carica, ma privato della maggior parte dei suoi poteri esecutivi come compromesso per salvare la faccia, prima che si ritiri qualche tempo dopo. Inoltre, ci sono piani per una privatizzazione su larga scala del settore pubblico, lo smantellamento della censura, il rispetto per la libertà e la dignità della persona.

