BIELORUSSIA. La Federazione di hockey su ghiaccio toglie i Mondiali a Minsk

La Federazione Internazionale di Hockey su ghiaccio, Iihf, ha deciso di spostare il Campionato Mondiale di hockey su ghiaccio del 2021 da Minsk a causa di problemi di sicurezza e protezione che sono “fuori dal suo controllo”. L’annuncio del 18 gennaio arriva in mezzo a crescenti pressioni da parte dei paesi europei e degli sponsor affinché la Bielorussia sia spogliata del suo ruolo di co-ospitante del torneo di maggio-giugno con la Lettonia a causa della repressione in corso da parte delle autorità a seguito delle elezioni dell’anno scorso.

La perdita del torneo, riporta Rferl, è un ulteriore colpo per Alyaksandr Lukashenko, che ha coltivato un’immagine di atleta, giocando regolarmente ad hockey su ghiaccio, suo passatempo sportivo preferito. «Il Consiglio della IIHF ha stabilito che è attualmente impossibile garantire il benessere delle squadre, degli spettatori e dei funzionari durante lo svolgimento di un campionato del mondo in Bielorussia», ha detto in un comunicato.

«È una cosa molto spiacevole dover rimuovere la candidatura di Minsk/Riga», ha detto il presidente della Ihf Rene Fasel, aggiungendo: «Durante questo processo, avevamo cercato di promuovere che il Campionato Mondiale potesse essere usato come strumento di riconciliazione per aiutare a calmare le questioni socio-politiche che stanno accadendo in Bielorussia e trovare una strada positiva per il futuro».

Anche se il campionato «non dovrebbe essere usato per la promozione politica da nessuna parte», il consiglio «ha riconosciuto che ospitare questo evento a Minsk non sarebbe appropriato quando ci sono questioni più grandi da affrontare e la sicurezza delle squadre, degli spettatori e dei funzionari a cui dare priorità», ha detto Fazel, ripreso da Bne Intelligence.

L’opposizione bielorussa e molti Paesi europei, tra cui la Lettonia, hanno chiesto che l’Iihf annulli il coinvolgimento di Minsk a causa della violenta repressione di Lukashenko contro i manifestanti che contestano le elezioni di agosto che lo hanno tenuto al potere. I principali sponsor del torneo, la Volkswagen Skoda Auto e Liqui Moly, avevano minacciato di ritirarsi se il torneo fosse andato avanti come previsto a Minsk, riporta Reuters.

Sono state espresse preoccupazioni anche sulla capacità del Paese di controllare la pandemia di coronavirus.

L’Iihf ha detto che il consiglio deve «considerare lo status della Lettonia come co-ospitante, e valuterà anche la possibilità di passare a un formato a singola sede per facilitare le norme di sicurezza Covid-19 e i viaggi di squadra». La Danimarca e la Slovacchia sono possibili paesi ospitanti o la Lettonia potrebbe organizzare il campionato del mondo da sola.

