BANGLADESH. È iniziato il trasferimento dei Rohingya: felice per il governo, forzoso per le ONG

La polizia ha scortato i rifugiati in 10 autobus da Ukhiya a Cox’s Bazar per il viaggio verso il porto di Chittagong e poi verso Bhasan Char – un’isola del Bengala, emersa dal mare 20 anni fa. Il Bangladesh dice che il trasferimento dei rifugiati che accettano di andare sull’isola allevierà il sovraffollamento cronico nei suoi campi che ospitano più di un milione di rohingya, membri di una minoranza musulmana che sono fuggiti dal vicino Myanmar.

«Le autorità dovrebbero fermare immediatamente il trasferimento di altri rifugiati a Bhashan Char», ha detto in un comunicato Amnesty International per l’Asia meridionale. Il gruppo di difesa degli Stati Uniti Refugees International ha detto che il piano è “miope e disumano”, mentre il Fortify Rights Group ha detto che i trasferimenti possono essere “forzati e involontari” e dovrebbero cessare immediatamente, riporta Reuters.

Per il governo del Bangladesh il trasferimento è volontario: «Ci stanno andando felicemente. Nessuno è costretto. Il governo ha preso tutte le misure per affrontare i disastri, compresi il loro comfort e il loro sostentamento». Il ministero degli Esteri ha detto che i rifugiati sono stati trasferiti perché c’erano poche prospettive di rimpatriarli in Myanmar.

I funzionari del Bangladesh hanno detto che i primi 400 dei 2.500 rifugiati partiranno giovedì sera, a seconda della marea. Il viaggio dura diverse ore. Il Bangladesh ha detto che sull’isola sono state costruite abitazioni per 100.000 persone e che le autorità vogliono trasferirle durante la stagione secca da novembre ad aprile, quando il mare è calmo.

Le Nazioni Unite hanno detto in una dichiarazione di aver ricevuto “informazioni limitate” sui trasferimenti e non sono state coinvolte nei preparativi.

I rappresentanti rohingya che hanno visto l’isola hanno detto che l’isola è “veramente bella”, con strutture migliori rispetto ai campi profughi, ma che la maggior parte delle persone non vuole andarci perché non vuole andare a vivere isolata come in una prigione. Più di 300 rifugiati sono stati portati sull’isola all’inizio di quest’anno dopo diversi mesi in mare nel tentativo di fuggire dal Bangladesh. I gruppi per i diritti umani dicono di essere stati trattenuti contro la loro volontà e di aver denunciato violazioni dei diritti umani.

