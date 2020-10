BALCANI. Il difficile negoziato tra Belgrado e Pristina

Il mese appena trascorso è stato uno dei più intensi degli ultimi anni per i negoziatori che cercano di mettere d’accordo la Repubblica di Serbia con la sua ex-provincia del Kosovo, staccatasi da Belgrado in seguito ai bombardamenti della NATO del 1999 e dichiaratasi formalmente indipendente nel 2008. La maratona diplomatica è iniziata il 4 settembre a Washington, su iniziativa dell’amministrazione Trump desiderosa di cogliere successi in politica estera in vista delle elezioni di novembre. Gli accordi di “normalizzazione economica” siglati dal Presidente Serbo Aleksandar Vučić e dal Primo ministro Kosovaro Avdullah Hoti sono stati salutati da molti, in primis da Trump, come un progresso decisivo nel percorso verso la pacificazione tra i due Stati balcanici. Ma l’”aggiornamento” della riunione che avrebbe dovuto tenersi il 28 settembre a Bruxelles sotto il patrocinio del Rappresentante Speciale dell’UE per il dialogo tra Belgrado e Pristina, Miroslav Lajčák, ha riportato tutti con i piedi per terra facendo capire come la strada per una “normalizzazione politica” sia ancora lunga e dall’esito incerto.

D’altra parte, l’obiettivo dichiarato degli americani era quello di normalizzare le relazioni economiche tra i due Paesi, lasciando la risoluzione delle controversie politiche alla regìa europea, così come dichiarato dall’inviato speciale americano per il dialogo tra Belgrado e Pristina, Richard Grenell. C’è una frase pronunciata da Trump durante la conferenza stampa che riassume meglio di ogni commento l’approccio della sua amministrazione alle questioni di politica internazionale, compresa quella serbo-kosovara: “l’economia unisce i popoli”. Non sappiamo ancora se l’economia riuscirà a riunire Serbi e Albanesi kosovari. Fatto sta che il pragmatismo trumpiano pone fine a quasi due anni di stallo diplomatico seguito all’imposizione da parte del Kosovo di dazi del 100% sulle importazioni dalla Serbia. Ma analizziamo cosa stabiliscono gli accordi di “normalizzazione economica” tra Serbia e Kosovo.

Pristina si impegna ad aderire alla zona “mini-Schengen” di libero scambio annunciata l’anno scorso da Serbia, Albania e Macedonia del Nord e alla quale erano stati invitati ad aderire anche Bosnia-Erzegovina, Kosovo e Montenegro. Vari leader kosovari si erano finora opposti alla “mini-Schengen” dei Balcani occidentali, nel timore che il fine ultimo della Serbia fosse quello di ricreare una Iugoslavia sotto mentite spoglie e di dirottare gli sforzi della regione dal suo processo di integrazione euro-atlantica. Anche se gli aspetti tecnici devono essere ancora discussi, essa è un’iniziativa di tipo esclusivamente economico e commerciale, stabilendo la libertà di movimento di persone, beni, servizi e capitali tra i Paesi aderenti. Potenzialmente potrebbe avere il merito di far ripartire il “processo di Berlino” ed il progetto di Area Economica Regionale, interrotti dopo l’introduzione da parte di Pristina dei dazi sulle merci serbe e bosniache. Ne sarà soddisfatto il lungimirante Primo ministro albanese, il socialista Edi Rama, il quale intravedendo le potenzialità della “mini-Schengen” aveva provato a rassicurare i suoi connazionali kosovari che “per vivere bene insieme non abbiamo bisogno di essere d’accordo su tutto ma dobbiamo semplicemente prendere atto dei nostri disaccordi”. In più, il nuovo corso politico in Montenegro potrebbe far accelerare l’adesione di questo Paese alla zona “mini-Schengen” mentre la Bosnia-Erzegovina sta considerando di fare altrettanto.

Serbia e Kosovo collaboreranno alla realizzazione dei collegamenti ferroviario e autostradale tra le due capitali e con il porto albanese di Durazzo, e condivideranno le risorse del lago di Gazivode/Ujmanj. Il governo USA si impegna a sostenere finanziariamente tali progetti attraverso la banca di sviluppo governativa Development Finance Corporation e l’agenzia USA di credito alle esportazioni.

Le altre clausole trascendono il mandato squisitamente economico che gli americani si erano riservati. E le loro conseguenze oltrepassano le frontiere dei due Paesi balcanici riverberando effetti collaterali su quelle potenze straniere tradizionalmente alleate di uno dei due contendenti e che si sono sentite tradite a vantaggio dell’America. Ciò è dimostrato dalla catena di reazioni seguite alla firma degli accordi.

L’impegno di Belgrado e Pristina di diversificare le loro fonti di approvvigionamento di energia è una mossa americana per sottrarre la regione alla dipendenza energetica dalle forniture russe di gas. La competizione in materia energetica tra Russi da una parte e Americani, Europei e loro alleati dall’altra si è materializzata nella gara contro il tempo che le due Parti hanno ingaggiato nella costruzione dei due gasdotti di cui essi si sono fatti rispettivamente promotori. L’occasione è stata data dalla necessità di far arrivare il gas nella penisola Balcanica attraverso una rotta alternativa a quella ucraina, dopo la crisi nelle relazioni tra Kiev e Mosca. Il progetto degli euro-americani, il Corridoio Sud del Gas, che porterà il gas azero in Puglia attraversando Georgia, Turchia, Grecia e Albania dovrebbe entrare in funzione entro la fine dell’anno. A tale Corridoio verrà collegato anche il nuovo terminale di rigassificazione di Alexandroupolis, che consentirà l’importazione in Europa di gas americano, qatariano, egiziano o di altra provenienza. Tuttavia, occorrerà aspettare ancora prima che le diramazioni di collegamento tra la Trans Adriatic Pipeline (la sezione più occidentale del Corridoio Sud del Gas) con la Macedonia del Nord e la Serbia (attraverso il gasdotto Tesla) con un possibile prolungamento verso il Kosovo, con la Bulgaria (attraverso l’Interconnessione Grecia-Bulgaria) e con la Serbia (attraverso l’Interconnessione Bulgaria-Serbia) saranno completate.

Il gasdotto TurkStream di marca russa è invece entrato in funzione lo scorso gennaio. Anch’esso trasporta il gas attraverso la Turchia, ma il suo ingresso in Europa avviene in Bulgaria. Per poter raggiungere la mèta finale in Austria attraversando Serbia e Ungheria, sono in corso di realizzazione il gasdotto bulgaro Balkan Stream e quello serbo Serbian Stream, potenzialmente oggetto delle sanzioni americane non appena essi inizieranno a pompare gas dal TurkStream. Inoltre, l’Interconnessione Bulgaria-Serbia è un progetto europeo, che non può essere appannaggio di un fornitore monopolista, e la cui realizzazione era stata finora bloccata dagli USA e dalla Commissione Europea per prevenirne l’eventuale utilizzo a beneficio esclusivo del gas russo. Le pressioni esercitate dalle diplomazie economiche USA e comunitaria su Belgrado e Sofia hanno convinto i due governi balcanici ad aprire i loro gasdotti all’utilizzo da parte di altri fornitori in cambio del “via libera” alla costruzione delle infrastrutture.

Dal punto di vista politico, la reazione russa alla firma degli accordi di Washington è stata in linea con la strategia tenuta finora da Mosca. La Russia è probabilmente il Paese cha ha più da perdere da un eventuale soluzione alla questione del Kosovo, che aprirebbe alla Serbia l’ingresso nella UE e potenzialmente anche una intensificazione della sua collaborazione con la NATO. Per questo il Ministro degli esteri russo Lavrov ha reiterato il consueto mantra che qualsivoglia accordo deve essere basato sulla Risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite adottata all’indomani della resa della Serbia ai bombardamenti della NATO, la quale fa riferimento all’integrità territoriale degli Stati e ad una autonomia sostanziale del Kosovo all’interno dell’entità statuale serba.

La proibizione dell’uso di tecnologie 5G fornite da venditori “non fidati” è chiaramente un veto nei confronti della Cina, la cui penetrazione economica in Serbia è stata finora anche una contro-partita al mancato riconoscimento dell’indipendenza del Kosovo da parte di Pechino.

La libertà religiosa, la protezione dei siti sacri della chiesa ortodossa serba così come la moratoria di un anno nelle rispettive campagne per ottenere il riconoscimento o il de-riconoscimento internazionale del Kosovo (oggi il Kosovo è riconosciuto da 98 Stati su 193 Stati membri delle Nazioni Unite. In un certo momento aveva ottenuto il riconoscimento da parte di 113 Stati, ma in seguito all’azione diplomatica della Serbia, 15 Stati hanno ritirato il proprio riconoscimento) sono clausole di natura politica che marcano una tregua nei rapporti tra i due Paesi.

L’impegno di Belgrado e Pristina a designare Hezbollah nella sua interezza come organizzazione terroristica nonché la promessa di adoperarsi in favore della decriminalizzazione dell’omosessualità da parte degli Stati in cui essa è ancora bandita rappresentano un passo ulteriore nell’allineamento dei due Paesi ai valori del mondo occidentale.

Dulcis in fundo, l’articolo 16 è quello che ha fatto sollevare più sopraccigli nelle cancellerie Euro-mediterranee. Esso recita, nelle due versioni della Serbia e del Kosovo rispettivamente, che “la Serbia si impegna a spostare la sua ambasciata in Israele a Gerusalemme entro il Primo luglio 2021” e che “il Kosovo e Israele sono d’accordo a riconoscersi reciprocamente”. Alla notizia dell’accordo, il portavoce della Commissione Europea Peter Stano ha richiamato la Serbia – Paese candidato ad entrare nella UE – al rispetto della linea di Bruxelles sul Medio-oriente ricordando che “non ci sono Stati membri dell’UE con l’ambasciata a Gerusalemme” e aggiungendo che “qualsivoglia passo diplomatico che comprometta la posizione comune dell’UE su Gerusalemme è ragione di preoccupazione”. A togliere le castagne dal fuoco per la Serbia è stato l’accordo stesso firmato dal Kosovo, che prevede un inaccettabile riconoscimento dell’ex-provincia serba da parte di Israele. Inoltre, il riconoscimento di Israele da parte del Kosovo sembra aver suscitato l’irritazione della Turchia, uno dei principali sostenitori dell’ex-provincia serba, tanto che il Presidente kosovaro Thaci si è affrettato a chiamare Erdogan per ribadire che “tale riconoscimento in nessuna circostanza vìola la partnership strategica e fraterna tra i due Paesi”.

Non è difficile prevedere che l’epilogo consentirà a tutte le parti in causa di salvare la faccia: il Kosovo ottiene l’apertura di relazioni diplomatiche con Israele e consolida la propria posizione di Stato sovrano, gli USA e Israele ottengono il riconoscimento “di fatto” dello Stato ebraico da parte di un altro Paese musulmano dopo gli Emirati arabi, la Serbia non trasferirà l’ambasciata a Gerusalemme adducendo la scusa di dover attendere le evoluzioni dei rapporti tra Israele e Kosovo, e la Turchia affermerà che l’avvio di relazioni diplomatiche tra Kosovo e Israele non equivale ad un riconoscimento pieno di quest’ultimo da parte del primo.

A parte il raggiungimento di un accordo sui rifugiati di guerra e le persone scomparse, privi di successo sono stati gli incontri del 7 settembre a Bruxelles tra le due delegazioni sotto il patrocinio del mediatore UE. La ragione del fallimento è la stessa che ha portato all’”aggiornamento” della riunione che avrebbe dovuto tenersi il 28 settembre ed è quella che dal 2015 tocca il cuore della controversia: il rifiuto di Pristina di dar seguito all’accordo siglato quell’anno sulla costituzione dell’Associazione delle municipalità serbe del Kosovo ed il rifiuto di Belgrado di pervenire a una qualche forma di riconoscimento dell’indipendenza del Kosovo senza garanzie a tutela degli interessi della minoranza serba.

A complicare il quadro ci sono poi le dinamiche politiche interne ai due Paesi. Mentre l’approvazione da parte della Serbia degli accordi fin qui conclusi non è minacciata da dispute interne riponendo in ultima analisi sulla volontà dell’uomo forte del Paese, il Presidente Vučić, l’effettiva approvazione di accordi da parte del Kosovo deve fare i conti con la fragilità del governo di Pristina. Infatti, se il Primo ministro Hoti afferma che l’Associazione delle municipalità serbe verrà creata ma non avrà poteri esecutivi, egli viene smentito dal Presidente Hashim Thaci, il quale ha chiesto al Parlamento di votare una risoluzione che vieti al Primo ministro di discutere di questioni che attengono allo status dell’Associazione delle municipalità serbe. Secondo Thaci ed altri leader kosovari, infatti, riaprire tale questione rappresenterebbe l’inizio della costituzione di una Repubblica Serba del Kosovo – il riferimento è alla Repubblica Serba di Bosnia, le cui pulsioni secessioniste minacciano l’esistenza della Bosnia-Erzegovina.

Perché Thaci, il firmatario degli accordi di Bruxelles che prevedono la costituzione dell’Associazione delle municipalità serbe del Kosovo, si è rimangiato il suo impegno? Oppure la sua è solamente tattica? La risposta si trova nelle cronache dell’estate del 2018, quando il Consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Bolton, ha suggerito di porre fine alla disputa attraverso uno scambio di territori. Proposta subito rilanciata dal Ministro degli esteri di Belgrado Ivica Dačić – Serbo della città kosovara di Prizren a cui con ogni probabilità la Serbia dovrà rinunciare definitivamente – e dal Presidente kosovaro Thaci, ma bocciata dal Ministro degli esteri tedesco Heiko Maas, timoroso che una “correzione dei confini” possa scoperchiare il vaso di Pandora di recriminazioni etniche nella regione balcanica. Il ragionamento di Thaci è logico: acconsentire alla costituzione dell’Associazione delle municipalità serbe del Kosovo può significare perderne il controllo; e se dobbiamo perderne il controllo, allora tanto vale chiedere il prezzo più alto possibile: la valle di Presevo (in territorio serbo ma a maggioranza albanese) e il riconoscimento da parte della Serbia. In altre parole: o lo scambio di territori con relativo riconoscimento o lo status quo.

I codici per decriptare gli avvenimenti odierni della matassa balcanica vanno ricercati nella storia del secolo scorso. La causa scatenante dello scoppio della Prima guerra mondiale fu l’antagonismo tra gli Austro-tedeschi, desiderosi di controllare gli Slavi del Sud inglobandoli nell’impero asburgico, ed i Serbi, insofferenti della dominazione austriaca e agognanti la creazione di uno Stato indipendente degli Slavi del Sud. La Dichiarazione di Corfù, atto prodromico alla nascita del Regno dei Serbi, dei Croati e degli Sloveni, si chiude dicendo: “questo Stato sarà garante delle indipendenze nazionali… e un potente baluardo contro la pressione dei Tedeschi”. Baluardo che rimarrà in piedi, tranne la breve parentesi della frammentazione del Regno di Iugoslavia in Stati satelliti della Germania e dell’Italia durante la Seconda guerra mondiale, fino alla seconda e definitiva dissoluzione della Iugoslavia negli anni ’90.

Le alterne fortune della regione che ha conosciuto l’unità politica all’interno della Iugoslavia possono essere lette scorrendo il paradigma divisione-debolezza verso unità-stabilità. A determinare la posizione del pendolo in un senso o nell’altro è stata non solamente la capacità – o incapacità – delle varie componenti etniche di superare le proprie rivalità, ma anche il ruolo attivo che le potenze straniere hanno giocato nella regione attraverso il sostegno a questo o quel gruppo nazionale e la costruzione di proprie sfere di influenza. La nazione straniera che più ha spinto il pendolo dal lato della divisione è stata certamente quella tedesca, nelle sue varie declinazioni statuali e storiche dell’Impero asburgico, del Secondo Reich, del Terzo Reich, della Repubblica austriaca e della Repubblica federale di Germania. Fu il Ministro degli esteri della Germania riunificata Hans-Dietrich Genscher il primo a sostenere apertamente, nel 1991, il diritto all’autodeterminazione di Sloveni e Croati, vincendo l’opposizione iniziale dei partner dell’UE e degli Stati Uniti e rompendo così il “baluardo” che nel secondo dopoguerra aveva impedito la penetrazione tedesca nei Balcani. Ciò mi fu confermato qualche anno fa da un diplomatico americano che ha vissuto quegli eventi in prima persona e che mi raccontò come Austriaci e Tedeschi fossero determinati a concedere il riconoscimento alle due repubbliche secessioniste nonostante gli ammonimenti americani che “si sarebbero resi responsabili di un bagno di sangue”.

La politica del divide et impera è giunta a compimento con la frammentazione della Iugoslavia in sette repubbliche formalmente indipendenti ma piccole e deboli. Tre di esse – Kosovo, Bosnia-Erzegovina e Macedonia del Nord – sono particolarmente fragili, dilaniate da rivalità etniche interne e dipendenti dal sostegno internazionale; due di queste – Kosovo e Macedonia del Nord – non dispongono di un accesso al mare. Tutte e sette soffrono di una crisi demografica determinata dall’emigrazione della popolazione più giovane verso la parte più ricca d’Europa, in particolare la Germania, dove la manodopera qualificata europea e a buon costo trova impiego. La prospettiva di un ingresso dei Balcani occidentali nell’UE aumenterebbe la libertà di circolazione delle persone e diluirebbe le differenze etniche. Ma tale prospettiva ha ancora un orizzonte non visibile, e comunque non eliminerebbe i confini politici tra Stati.

Più volte ho avuto conferma dai leader serbi della loro accettazione della realtà e della loro disponibilità ad un riconoscimento formale del Kosovo. Ma per fare ciò hanno bisogno di una contro-partita adeguata e accettabile per l’opinione pubblica serba. Essa non può limitarsi all’ingresso nell’UE o all’apertura di qualche fabbrica. Allo stesso modo ci sono leader kosovari “realisti”, i quali comprendono bene come il Kosovo del Nord rappresenti più un problema che una risorsa. Allargando lo sguardo a tutta la regione, non dovrebbe essere un anatema affermare la preferenza per un assetto caratterizzato da Stati nazionali di tipo occidentale, e cioè culturalmente omogenei e fondati su un “idem sentire” dei concittadini, piuttosto che un insieme di entità statuali eterogenee e instabili. A beneficiarne sarebbero non solo i popoli della regione, ma la pace e la stabilità dell’Europa intera.

Vi sono casi in cui è difficile conciliare il principio dell’autodeterminazione dei popoli con quello dell’integrità territoriale degli Stati e con quello storico. In tali casi è la visione politica che deve guidare verso soluzioni “innovative”. Tali soluzioni dovrebbero essere incoraggiate anche attraverso uno stretto coordinamento tra Europei e Americani.

Nell’attesa di un accordo politico definitivo e vincolante accettato da Belgrado e Pristina e avallato dalla comunità internazionale, accontentiamoci degli accordi di normalizzazione economica. Non è un piccolo merito dell’amministrazione americana.

Gaetano Massara