BALCANI. Fondi FMI e UE per Sarajevo contro la pandemia

Il presidente del Partito dell’Azione Democratica della Bosnia Erzegovina, Bakir Izetbegovic, dopo un incontro presso la delegazione dell’Unione Europea a Sarajevo, in cui è stato raggiunto un accordo sull’assegnazione del credito del Fondo Monetario Internazionale, ha dichiarato che l’accordo è solido e che aiuterà il Consiglio dei ministri e i governi della Bosnia Erzegovina.

Izetbegovic ha detto che l’importo dei fondi previsti sarà diviso in percentuali: 62 per cento per la Federazione della BiH, 38 per cento per la Republika Srpska, e sarà diviso per mezzo per cento per il distretto di Brcko, riporta Hayat.ba

«All’interno della Federazione della BiH, continueremo l’accordo di distribuzione, poiché i cantoni portano avanti gran parte della lotta contro il coronavirus quando si tratta di salute, polizia, uffici del lavoro o persone che perderanno il lavoro. Questo onere graverà soprattutto sui Cantoni. Quindi ci metteremo d’accordo su queste percentuali nei prossimi giorni», ha detto Izetbegovic.

Secondo Izetbegovic, tutti hanno accettato di sostenere la formazione di un organo di coordinamento, che si occuperà quotidianamente di elaborare misure e reazioni accelerate, composto da tre primi ministri – il presidente del Consiglio dei ministri e due primi ministri di entità, e con loro il ministro della sicurezza, il ministro del commercio estero e delle relazioni economiche.

Dopo l’incontro, Dragan Covic, presidente dell’Unione democratica croata della Bosnia ed Erzegovina ha sottolineato che l’intero lavoro è stato completato oggi e che l’organo di coordinamento, che sarà formato nei prossimi giorni, elaborerà misure e reagirà rapidamente.

Covic ha detto che «Non c’è bisogno di essere numerosi per l’organismo. Poiché si tratta di una situazione puramente socio-economica, il ministro delle Finanze e quelle persone che sono alle prese con le finanze e l’economia ci devono essere, perché questo è il compito chiave di questo organismo».

L’UEe la BiH, gli ambasciatori degli Stati Uniti e della BiH, sono tutti interessati a questo tema.

I leader dei tre partiti, il Partito dell’Azione Democratica, Bakir Izetbegovic, l’Unione dei Socialdemocratici Indipendenti, Milorad Dodik, e l’HDZ, Dragan Covic, hanno raggiunto un accordo o uno stanziamento di fondi o il Fmi.

Anna Lotti