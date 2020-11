AUSTRALIA. È guerra di spie tra Pechino e Canberra

L’Asio, Australian Security Intelligence Organisation, è il servizio di intelligence interna australiano; è l’equivalente del Dgsi francese o dell’MI5 britannico.

Dalla fine del 2019 l’Asio denuncia regolarmente sui media le attività cinesi ritenute “insidiose” e sfociate in decisioni prese dall’Australia che hanno favorito Pechino. L’Asio ha dichiarato che attualmente ci sarebbero «più spie attive sul suolo australiano che durante la Guerra Fredda».

I metodi utilizzati dalla Cina sarebbero i più tradizionali, principalmente i finanziamenti nei circoli politici, economici, dei media e sociali. Vittime di queste azioni, più o meno consapevoli, sono stati parlamentari, e mass media. In ogni caso l’Asio parla di “agenti di influenza” che conducono azioni di controspionaggio per conto della Cina, riporta la francese Ecole de Pensee sua la Guerre Economique.

Pechino ha fondato nel 1942 il Dipartimento del Lavoro del Fronte Unito, la cui missione è organizzare la comunità d’oltremare attraverso associazioni studentesche, associazioni culturali o gruppi di imprenditori. Nell’agosto 2020, Asio dichiara di monitorare la pressione sulla libertà di espressione e finanziaria che questa comunità eserciterebbe sulle istituzioni australiane, comprese le università.

Stando ai dati mostrarti da Asio, gli studenti cinesi rappresentano il 37,3% dei 300.000 studenti stranieri in Australia e più del 10% di tutti gli studenti del paese. Il reddito generato dalle università australiane nel 2018-2019 è stato di 12 miliardi di dollari australiani. L’istruzione internazionale è il primo servizio di esportazione dell’Australia dopo l’esportazione di ferro e carbone; Asio ha rivelato poi i metodi di manipolazione usati dalla Cina nei media.

Spaventata da questi rischi di spionaggio, nel giugno 2018, Canberra ha approvato una serie di leggi contro l’interferenza straniera negli affari interni, nella politica e nell’intelligence. L’obiettivo era quello di colmare le lacune legali e ampliare la gamma di azioni che d’ora in poi saranno considerate spionaggio come tutte le azioni ingannevoli o coercitive volte ad alterare il processo democratico; le donazioni straniere ai partiti politici, proibite; sono previste condanne più gravi per reati di furto di segreti commerciali; è stato creato l’obbligo per i lobbisti di governi esterni di registrarsi in un registro nazionale e dichiarare per chi lavorano.

A seguito delle raccomandazioni di Asia, Huawei e Zte furono escluse dal mercato 5G australiano perché sospettate di essere gli occhi e le orecchie di Pechino sul suolo australiano, è stato così che diversi giornalisti cinesi sono stati posti sotto inchiesta dall’Asio.

Diplomaticamente, l’Australia ha sospeso il suo accordo di estradizione a Hong Kong nel 2020 e denunciato la difficile situazione della comunità uigura alle Nazioni Unite. Le autorità australiane sono riuscite a conquistare il sostegno dell’opinione pubblica: l’81% degli australiani ha attualmente un’opinione sfavorevole della Cina. Asio ha incoraggiato la comunità cinese a collaborare con i servizi di intelligence, allo stesso modo della comunità musulmana che li aiuta a identificare le minacce terroristiche.

Tuttavia, questa strategia di contrattacco informativo ha lo svantaggio di scivolare rapidamente verso una facile fusione tra una comunità, quella cinese, e un comportamento criminale: la Cina non manca di precipitarsi in questa violazione, accusando l’Australia di razzismo.

Le manovre del governo australiano hanno messo a dura prova i rapporti diplomatici con la Cina; Pechino mette in dubbio l’ attendibilità delle fonti dell’Asio e delle sue accuse. Parla di diffamazione o addirittura di razzismo nei confronti dei suoi cittadini: indicando il tumultuoso passato dell’Australia riguardo alla questione razziale e xenofoba. Durante il 2020 il numero di atti razzisti contro cittadini asiatici in Australia è effettivamente aumentato a circa 100 casi ogni settimana.

La Cina cerca di sfruttare in modo abbastanza evidente quello che considera un punto debole del suo avversario; questo confronto informativo a svantaggio della Cina, almeno sul contenuto, ha rivelato la capacità dell’Australia di istigare il dubbio mentre la Cina si è screditata con reazioni aggressive: la Cina ha recentemente sospeso le sue importazioni di carbone e carne bovina dall’Australia e ha aumentato le tasse sull’orzo dell’80%; sta incoraggiando anche i suoi studenti a smettere di studiare in Australia, che da parte sua ha avviato manovre militari nel Pacifico con gli Stati Uniti e cerca di aggirare le sanzioni firmando l’accordo di libero scambio Rcep con altri 14 paesi della regione, il cui leader è sempre la Cina.

Antonio Albanese