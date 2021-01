ARTICO. La nuova strategia della USNAVY per contrastare russi e cinesi

La Us Navy ha pubblicato recentemente la sua strategia su come prevede di diventare più attivo nell’Artico, man mano che la regione è al centro degli interessi economici e militari di Russia e Cina.

«Di fronte alla crescente attività aggressiva nell’alto nord sia da parte della Russia, che è una nazione artica, sia da parte della Cina, che sostiene di essere una nazione vicina all’Artico, noi negli Stati Uniti dobbiamo mantenere un equilibrio di potere favorevole in questa regione per noi stessi e per i nostri alleati”, ha detto il Segretario della Marina Militare Kenneth Braithwaite prima della pubblicazione del documento, ripreso da Stars and Stripes.

«Con acque più navigabili a causa dello scioglimento dei ghiacci marini, la strategia della Marina Usa si riferisce alla regione come “Artico blu”. Russia e Cina, entrambe le nazioni menzionate nella Strategia di Difesa Nazionale del 2018 come concorrenti “di grande potenza” con gli Stati Uniti, hanno aumentato la loro presenza militare ed economica nell’Artico negli ultimi anni a causa dell’apertura delle acque artiche», ha detto la Marina Militare.

«Senza una presenza navale americana sostenuta e partnership nella regione artica, la pace e la prosperità saranno sempre più sfidate dalla Russia e dalla Cina, i cui interessi e valori differiscono drammaticamente dai nostri», si legge nel documento.

Gli Stati Uniti sono una nazione artica e per decenni vi hanno mantenuto una presenza, compresi i sottomarini e i rompighiaccio della Guardia Costiera degli Stati Uniti. Anche la seconda e la sesta flotta della Marina Militare, recentemente ristabilita, operano e partecipano ad esercitazioni con altri Paesi artici della regione, secondo il documento, che è stato definito una “cianografia” dell’impegno Usa nell’area.

La strategia stabilisce la necessità economica e militare di una maggiore presenza della Marina Usa nell’Artico nei prossimi due decenni. Secondo il documento, circa il 90% del commercio viaggia attraverso gli oceani e si prevede che raddoppierà nei prossimi 15 anni. L’Artico ha il potenziale per «collegare quasi il 75% della popolazione mondiale», poiché i ghiacci si sciolgono e le rotte commerciali aprono rotte più brevi da e per l’Asia, l’Europa e il Nord America.

L’area ha anche una «stima del 30% delle riserve di gas nazionale non scoperte del mondo, il 13% delle riserve mondiali di petrolio convenzionale e 1 “trilione” di dollari in minerali di terre rare», afferma il documento.

La Russia ha riaperto vecchie basi militari sovietiche e sta spostando le forze in loco e gestisce una grande flotta rompighiaccio. La Cina sta aumentando la sua costruzione navale e le infrastrutture portuali nella regione. Il documento afferma anche che la Marina degli Stati Uniti si aspetta di vedere più dispiegamenti navali cinesi nell’Artico, sia in superficie che sott’acqua.

Il documento della Marina afferma inoltre che gli Stati Uniti hanno una finestra limitata di opportunità per riaffermarsi nella regione attraverso una maggiore presenza e partnership: «Se non ci saranno contestazioni, i guadagni incrementali derivanti dall’aumento dell’aggressività e dalle attività maligne potrebbero tradursi in un fatto compiuto, con benefici strategici a lungo termine per i nostri concorrenti». Nei prossimi 20 anni, secondo il documento, la Marina aumenterà la partecipazione alle esercitazioni, agli scali portuali e alla formazione del suo personale.

La Us Navy sta cercando di condividere le infrastrutture nelle basi già situate nella regione da altri servizi o paesi, invece di riaprire e ricostruire le basi.

Tommaso Dal Passo