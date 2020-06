Secondo gli esperti, la decisione della Norvegia di fornire maggiori sgravi fiscali al suo settore petrolifero, che significa un ulteriore sostegno ai combustibili fossili e la continua esplorazione nel Mare di Barents, rappresenterà un rischio maggiore per la sensibile regione artica.

L’8 giugno, il parlamento norvegese ha concordato ulteriori sgravi fiscali per l’industria petrolifera come parte di un pacchetto di recupero Covid-19, e la raccomandazione della commissione parlamentare per le finanze al Parlamento è stata approvata tra le obiezioni di ambientalisti e Ong, in quanto «mina la reputazione della Norvegia come leader nella sostenibilità», secondo il World Wide Fund for Nature, Wwf, ripreso da Yeni Safak.

Stando alla denuncia del Wwf, ripresa da Anadolu, attraverso questa mossa la Norvegia sta approfittando della crisi Covid-19 come il Brasile e gli Stati Uniti, Andaur: il pacchetto di ripresa, «spinto dal settore del petrolio e del gas» a causa dell’instabilità dei prezzi del petrolio, bloccherà ulteriormente il paese in una rischiosa economia basata sui combustibili fossili.

Per quanto riguarda il possibile rapporto della decisione con il rinvio dell’accordo di Parigi, il Wwf ha sottolineato che molti politici e aziende norvegesi si comportano come se l’accordo e il miglioramento dell’industria del petrolio e del gas non fossero questioni correlate.

A causa della contraddittorietà normativa, la Norvegia si impegna a ridurre le emissioni di carbonio mantenendo gli investimenti nell’industria petrolifera, e il Wwf denuncia che il rinvio del prossimo accordo sul clima potrebbe aver reso più facile per il paese decidere di fornire maggiori sgravi fiscali.

Ci sono poche possibilità che la decisione sulla tassazione del petrolio venga modificata a breve termine, poiché, sebbene la maggior parte della gente sostenga le richieste climatiche nel programma di recupero Covid-19, è anche solidale con i dipendenti che soffrono finanziariamente a causa dello scoppio dell’epidemia.

Per il Wwf, le conseguenze più devastanti per il mondo si verificheranno se altri Paesi seguiranno la Norvegia, che ha usato la crisi Covid-19 per stimolare l’industria del petrolio e del gas. Ma i rischi sono sempre presenti: le fuoriuscite di petrolio nell’Artico possono distruggere le specie e compromettere i mezzi di sussistenza locali e la sicurezza alimentare della regione.

Già il rapporto speciale del Gruppo Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici sull’Oceano e la Criosfera in un Clima in Cambiamento, pubblicato l’anno scorso, ha indicato il cambiamento climatico come la principale minaccia per l’Artico, sottolineando che la regione è già sotto varie minacce.

La Norvegia è l’unico paese con attività offshore attive nel settore del petrolio e del gas nell’Artico, e rischi e potenziali risultati dell’aumento dello sviluppo del petrolio e del gas non sono solo elevati, ma anche incompatibili con gli obiettivi climatici di Parigi.

Per il Wwf, una maggiore comprensione degli impatti sull’Artico, la necessità di tecnologia e di capacità per arginare le fuoriuscite di petrolio, una governance responsabile e infrastrutture sostenibili in grado di sostenere in modo sicuro l’industria estrattiva sono le lacune che dovrebbero essere prioritarie e affrontate prima di qualsiasi nuovo sviluppo di petrolio e gas.

L’Artico si sta riscaldando più velocemente di qualsiasi altro posto sulla Terra perché negli ultimi tre decenni le temperature medie sono aumentate di 6 gradi nell’Artico centrale, mentre l’Oceano Artico si è riscaldato di mezzo grado ogni decennio dall’inizio degli anni ’80, secondo il Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici.

Maddalena Ingrao