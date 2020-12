ARTICO. Gli USA vogliono contrastare Cina e Russia ai Poli

Nell’autunno del 2020, Stati Uniti, Canada, Danimarca, Finlandia, Nuova Zelanda, Norvegia e Svezia hanno firmato un accordo di difesa innovativo: l’International Cooperative Engagement Program for Polar Research. L’Ice-Ppr è il primo sforzo multilaterale specificamente incentrato sulla cooperazione locale ad alta latitudine e in condizioni climatiche fredde in tutto il mondo ed è una risposta diretta all’aumento della concorrenza di grande potenza nelle regioni polari.

L’Ice-Ppr consente l’intero spettro della ricerca, dello sviluppo, dei test, della valutazione, della sperimentazione, dell’acquisizione, dell’acquisizione, del fielding e dello scambio di personale, riporta Defense News. Come la navigazione commerciale, il turismo e la competizione per le risorse sono aumentati nelle regioni polari nell’ultimo decennio, così è aumentata l’attività militare russa e cinese. Le tensioni sono aumentate a causa dei voli dei bombardieri russi e delle molestie dei pescatori statunitensi. La Russia sta installando missili sui rompighiaccio e sostiene di aver costruito più di 475 avamposti militari nell’Artico.

Nel frattempo, la Cina è sempre più attiva nelle regioni polari. Si è impegnata nella pesca, ha tentato di acquistare miniere di minerali di terre rare in Groenlandia, ha cercato di stabilire nuovi porti di spedizione in Islanda, si sta procurando rompighiaccio nucleari, e ha delineato il suo concetto per una Via della seta polare. La Cina ha anche aumentato il numero di basi di ricerca in Antartide, creando il potenziale per l’Antartide di diventare una versione parallela terrestre delle attività che si sono svolte nel Mar Cinese Meridionale. Gli Stati Uniti, dagli anni ’80, ultima volta in cui hanno compiuto operazioni complete nell’Artico, hanno accantonato l’area. Di conseguenza, la Guardia Costiera soffre di una carenza di rompighiaccio, le operazioni delle navi di superficie della Marina sono limitate in condizioni di ghiaccio, le capacità dell’Aeronautica Militare sono disponibili solo a intermittenza, i Marines in Norvegia sono rimasti con sci rotti e attrezzatura difettosa, e non c’è ancora un solo porto in acque profonde nell’Artico degli Stati Uniti. Solo i sottomarini della Marina degli Stati Uniti, le operazioni di allerta precoce dell’Aeronautica Militare e le capacità di ricerca e salvataggio della Guardia Costiera hanno continuato a persistere.

L’ultimo memo dell’Amministrazione Trump prevede che la nuova flotta di rompighiaccio dell’Artico sia pronta entro il 2029. Nel frattempo, le altre nazioni dell’Ice-Ppr hanno continuato ad operare nelle regioni polari e ad investire in capacità rilevanti. La Finlandia ha progettato e sta costruendo un nuovo combattente navale di superficie capace di rompere il ghiaccio, la Nuova Zelanda sta lanciando una nave logistica capace di rompere il ghiaccio, il Canada sta costruendo una nave pattuglia off-shore artica, i C-130 canadesi e danesi hanno consegnato carichi utili scientifici nell’alto Artico e il Canada ha condotto esercitazioni per testare la logistica artica e le capacità di sopravvivenza. Una rinnovata attenzione alla guerra sottomarina ha anche galvanizzato tranquillamente gli sforzi multipli in Canada, Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia.

Graziella Giangiulio