ARGENTINA. Morales accusa l’OSA di brogli, dopo i risultati del MIT

L’ex presidente boliviano Evo Morales ha detto che se ci sono stati brogli durante le elezioni dell’ottobre 2019 in Bolivia, il colpevole è l’Organizzazione degli Stati Americani, Osa.

«Molti sostengono che non ci sono stati brogli il 20 ottobre in Bolivia. Se c’è stata una frode, è stata quella dell’Osa», ha detto Morales in una conferenza stampa nella città argentina occidentale di Mendoza. L’ex presidente boliviano ha parlato una settimana dopo che due ricercatori del Massachusetts Institute of Technology hanno detto che il loro studio sui ritorni non ha trovato alcun «supporto statistico» per le accuse di frode dell’Osa contro Morales: «Le più famose università dell’America Latina e dell’Europa hanno detto che non c’è stata alcuna frode e hanno chiesto all’Osa di ritrattare e condurre una profonda indagine su coloro che hanno effettuato la verifica elettorale», ha detto Morales, ripreso da Laht.

Il giorno dopo le elezioni, mentre il conteggio dei voti continuava, l’Osa si è unita all’opposizione boliviana per denunciare i brogli. Cercando di rispondere a queste preoccupazioni, Morales ha acconsentito a una verifica delle schede elettorali da parte dell’Osa, che ha pubblicato un rapporto il 10 novembre, affermando che i risultati non potevano essere convalidati a causa di «azioni deliberate che cercavano di manipolare» il conteggio dei voti.

Morales, il primo presidente indigeno della Bolivia, ha negato l’accusa dell’OSA, ma accettò di tenere nuove elezioni generale. Ore dopo, però, i militari lo hanno costretto a dimettersi e lui ha accettato l’esilio temporaneo in Messico, prima di ottenere asilo in Argentina.

In un articolo del 27 febbraio sul Washington Post, John Curiel e Jack R. Williams del Mit Election Data and ScienceLab hanno scritto: «Come specialisti dell’integrità elettorale, troviamo che le prove statistiche non supportano l’accusa di frode nelle elezioni di ottobre in Bolivia». I ricercatori del Mit hanno svolto il loro studio su richiesta del Center for Economic and Policy Research, che lo scorso novembre ha pubblicato un documento che contraddiceva anche l’Osa. L’Osa, secondo Curiel e Williams, ha adottato un «nuovo approccio all’analisi delle frodi» che si basava su ipotesi e standard arbitrari.

Con sede a Washington e dipendente dal governo degli Stati Uniti per il 60% dei suoi finanziamenti, l’Osa ha risposto allo studio del Mit con una dichiarazione che ribadiva le sue affermazioni di frode. I boliviani ora sono pronti ad andare alle urne il 3 maggio per la ripetizione delle elezioni di ottobre e Morales ha annunciato l’intenzione di voler partecipare per un seggio al Senato, ma le autorità hanno vietato la sua candidatura per il fatto che non si trova nel Paese.

Il governo provvisorio di La Paz ha minacciato di arrestare Morales se dovesse tornare in Bolivia. Morales ha detto che non c’era «nessun argomento tecnico o giuridico» che giustificasse la decisione del Tribunale supremo elettorale di tenere il suo nome fuori dal ballottaggio, aggiungendo che teme che altri candidati del suo partito di sinistra Mas saranno impediti: «Hanno cercato di distruggere, di eliminare il Mas. Non ci sono riusciti. Ora stanno cercando di escludere singoli candidati», ha detto.

Morales ha usato l’apparizione a Mendoza per ripetere il suo appello per una missione elettorale globale per monitorare “tutti gli elementi” del prossimo processo elettorale in Bolivia: «Noi difensori della democrazia chiediamo alla comunità internazionale di accompagnarci, non solo con osservatori (…) Siamo pronti a proteggere il voto, ma anche la partecipazione della comunità internazionale sarà importante».

Tommaso dal Passo