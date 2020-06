ARABIA SAUDITA. Il Fondo Sovrano saudita si piazza al 9° posto e investe nella diversificazione

Il Saudi Public Investment Fund, Pif, si è classificato al 9° posto tra i maggiori fondi sovrani del mondo alla fine di maggio 2020 con un valore netto di 360 miliardi di dollari, secondo i recenti dati del SWF Institute ripresi da Argaam. Il fondo sovrano del Regno saudita aveva un patrimonio di 320 miliardi di dollari, secondo i dati precedenti del SWF Institute.

Il Fondo Pensione Governativo Norvegese Global ha mantenuto la sua prima posizione nella lista con attività pari a 1.186 mila miliardi di dollari; China Investment Corporation è arrivata seconda con 940,6 miliardi di dollari di attività. È stata seguita da Abu Dhabi Investment Authority (579,6 miliardi di dollari) e Kuwait Investment Authority (KIA) con 533,7 miliardi di dollari di attività. Il patrimonio complessivo dei 93 fondi sovrani ha raggiunto gli 8,23 trilioni di dollari.

Secondo Reuters, l’Arabia Saudita ha trasferito 150 miliardi di riyal dalle riserve estere della banca centrale per finanziare gli investimenti del fondo sovrano Pif in marzo e aprile.

Le riserve estere della banca centrale dell’Arabia Saudita sono scese a marzo di quasi 27 miliardi di dollari mese su mese, il loro tasso più veloce da almeno 20 anni, a circa 464,5 miliardi di dollari.

Il ministro delle Finanze Mohammed al-Jadaan ha detto che i trasferimenti al Pif sono stati fatti su «basi eccezionali». La dichiarazione non ha dato una ripartizione, ma secondo Reuters, il governo ha trasferito 15 miliardi di dollari al Fondo di investimento pubblico a marzo e altri 25 miliardi di dollari ad aprile, dicendo che le riserve estere dovrebbero diminuire in aprile più o meno allo stesso ritmo del mese precedente.

«Mentre i flussi di valuta estera dall’inizio dell’anno sono in media all’interno dei livelli storici, questa misura ha portato ad una riduzione delle attività nette di riserve estere a sostegno dei piani di investimento», ha detto Jadaan, aggiungendo che gli investimenti del Pif non si rifletteranno nei dati pubblicati della banca centrale.

«La massimizzazione dei rendimenti delle attività del regno si rifletterà positivamente sulla performance economica e sulle finanze pubbliche e limiterà gli effetti negativi della pandemia del coronavirus. I rendimenti degli investimenti Pif saranno disponibili per sostenere le finanze pubbliche quando necessario», ha detto il Ministro.

Il fondo saudita, che gestisce oltre 300 miliardi di dollari di attività e detiene partecipazioni in Uber Technologies Inc e nella società di auto elettriche Lucid Motors, quest’anno ha accumulato partecipazioni in quattro grandi compagnie petrolifere europee e ha rivelato una partecipazione dell’8,2% nell’operatore crocieristico Carnival Corp.

All’inizio di maggio, ha anche rivelato le partecipazioni in Boeing Co, Citigroup Inc, Facebook Inc, Walt Disney Co e Marriott.

Jadaan ha anche detto che il governo continuerà ad attuare piani di sviluppo per diversificare l’economia, aumentare i contenuti locali e sostenere la crescita del settore privato, sia attraverso il bilancio generale che attraverso il Pif e i fondi di sviluppo.

Lucia Giannini