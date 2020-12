ANTARTIDE. La Pandemia attacca il Polo Sud

Le forze armate cilene hanno dichiarato che almeno 36 persone sono state infettate nella base di Bernardo O’Higgins, tra cui 26 militari e 10 appaltatori civili che effettuano la manutenzione della base. La stazione di ricerca permanente, gestita dall’esercito cileno, si trova vicino alla punta di una penisola dell’Antartide più settentrionale, affacciata su una baia spesso costellata di iceberg.

Il personale della base «è già adeguatamente isolato e costantemente monitorato» dalle autorità sanitarie di Magallanes, nella Patagonia cilena, ha detto l’esercito, aggiungendo che finora non ci sono state complicazioni. Le stazioni di ricerca e militari in Antartide si sono impegnate a fondo negli ultimi mesi per tenere fuori il virus, cancellando il turismo, riducendo le attività e il personale e bloccando le strutture.

I ricercatori del British Antarctic Survey stimano che circa 1.000 persone in 38 stazioni in tutto il continente ghiacciato abbiano attraversato l’inverno dell’emisfero sud senza incidenti. Ma un aumento dei viaggi da e verso la regione questa primavera e all’inizio dell’estate hanno aumentato il rischio di infezione.

Un addetto stampa dell’esercito ha detto che i primi casi di Covid-19 sono stati segnalati a metà dicembre, quando due soldati si sono ammalati. La regione di Magallanes, una delle zone più vicine all’Antartide e punto di decollo di molte imbarcazioni e aerei diretti verso il continente, è tra le più colpite del Cile.

Gran parte della zona, colpita dai venti freddi al largo dell’oceano, delle montagne e dei ghiacciai, è stata per mesi sottoposta a restrizioni di quarantena.

Inoltre la Gran Bretagna ha rilevato una nuova variante del coronavirus in contatti di casi che hanno viaggiato dal Sud Africa, ha detto mercoledì il Segretario della sanità Matt Hancock. Il dipartimento di Salute del Sud Africa ha detto la scorsa settimana che una nuova mutazione genetica del virus era stata trovata e potrebbe essere responsabile di un recente aumento delle infezioni lì.

La Gran Bretagna sta già lottando per frenare la diffusione di un ceppo mutato del virus che è fino al 70% più trasmissibile, e Hancock ha detto che la nuova variante sembra essere ulteriormente mutata e più contagiosa.

Ha detto che gli stretti contatti di coloro che sono stati in quarantena con la nuova variante sono stati messi in quarantena e che anche tutti coloro che sono stati in Sudafrica nelle ultime due settimane hanno avuto bisogno di essere messi in quarantena. Ha anche detto che sono state imposte restrizioni immediate sui viaggi dal Sudafrica.

Maddalena Ingrao