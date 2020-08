AMBIENTE. La siccità uccide il Paranà. Tensioni geopolitiche all’orizzonte

Il Paraná, fiume del Sud-Est del Sud America, soffre di una siccità storica che si osserva alla sua sorgente in Brasile, lungo il suo passaggio attraverso il Paraguay e in particolare in Argentina, dove il basso livello dell’acqua impedisce ai canali di fungere da blocchi per gli incendi, tanto che le rive del fiume vanno a fuoco, divorate dalle fiamme.

Le scarse precipitazioni lungo ciascuno dei corsi del secondo fiume più lungo dell’America Latina si traducono in volumi d’acqua sempre più bassi, mentre le previsioni meteorologiche indicano che nei prossimi mesi i livelli delle precipitazioni non cambierà molto. Gli esperti dicono che la siccità sembra essere strutturale e non ciclica: dura da 18 mesi.

Il cambiamento climatico sta innescando siccità più lunghe e periodi di pioggia più brevi e più intensi. Questo impedisce all’acqua di penetrare nel terreno e di alimentare le sorgenti e i torrenti che si fondono nei fiumi.

L’uso sempre più intensivo del suolo, dovuto all’espansione delle città e delle aree agricole, nel frattempo, ha ridotto la capacità di filtrazione dell’acqua del suolo.

Scorrendo a valle, il Paraná alimenta due dighe idroelettriche: Itaipu, che è gestita da Paraguay e Brasile; e Yacyreta, gestita congiuntamente da Paraguay e Argentina. Il livello dell’acqua in entrambe le centrali è significativamente più basso del solito, anche se entrambe le centrali dicono che le forniture di energia elettrica non ne risentiranno nei prossimi mesi.

Anche la navigabilità sul Paraná è motivo di preoccupazione a causa dei bassi volumi d’acqua, soprattutto se si considera che, a causa della pandemia che ha provocato la chiusura del confine, il fiume è l’unica strada per le esportazioni di soia paraguaiana. Anche i piccoli pescatori subiscono l’impatto della siccità, riporta Efe.

I contadini e gli allevatori del delta del Paraná hanno tradizionalmente appiccato incendi per promuovere la crescita di erbe tenere e più appetibili, anche se i canali che separano quelle zone umide fungevano tipicamente da tampone naturale.

Ma con la grave siccità che ha innescato i più bassi livelli d’acqua del Paraná degli ultimi 60 anni, quei canali sono scomparsi, e gli incendi si sono diffusi: circa 70.000 ettari sono stati bruciati e un totale di 11.800 incendi sono stati rilevati da gennaio nelle province di Entre Rios, Santa Fe e Buenos Aires. Un totale di 6.741 incendi sono stati rilevati solo in luglio, mentre circa 3.610 sono stati segnalati solo nell’ultima settimana.

Maddalena Ingroia