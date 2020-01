AMBIENTE. BlackRock diventa green

Il fondo di investimento Blackrock ha annunciato che metterà la sostenibilità ambientale al centro della sua futura strategia d’investimento, dopo una serie di accuse mossegli per la sua scarsa disponibilità nel combattere il cambiamento climatico.

Il più grande fondo di investimento del mondo ha annunciato una profonda revisione nel tentativo di posizionarsi come leader degli investimenti sostenibili, impegnandosi ad adottare misure che includano la riduzione della sua esposizione verso le compagnie di combustibili fossili, riprova Citya.m. L’amministratore delegato Larry Fink ha annunciato i cambiamenti in una lettera inviata ai clienti il 14 gennaio, insieme alla sua lettera annuale agli amministratori delegati, in cui afferma che il cambiamento climatico rappresenta un rischio senza precedenti per i mercati: «Il cambiamento climatico è diverso. Anche se si realizza solo una frazione degli impatti previsti, si tratta di una crisi molto più strutturale e a lungo termine (…) Le aziende, gli investitori e i governi devono prepararsi ad una significativa riallocazione del capitale».

Blackrock gestisce 7 mila miliardi di dollari di attività e da ora in poi valuterà i rischi ambientali con «lo stesso rigore con cui analizza le misure tradizionali come il rischio di credito e di liquidità (…) Credo che siamo sull’orlo di una fondamentale rimodulazione della finanza», ha detto Fink.

Nell’ambito della nuova strategia di investimento, Blackrock taglierà gli investimenti nelle aziende che traggono un quarto o più dei loro ricavi dal carbone, oltre a raddoppiare il numero di fondi orientati alla sostenibilità. Blackrock punta anche a decuplicare il suo patrimonio sostenibile entro un decennio, passando da 90 miliardi di dollari a 1 trilione di dollari. La revisione della strategia di Blackrock segue la pesante pressione subita dagli attivisti.

Pochi giorni fa il fondo era entrate nel gruppo di investitori Climate Action 100+, che sta facendo una campagna anti Co2 per ridurre l’inquinamento. Nella sua lettera agli amministratori delegati, Fink invita le aziende a intensificare gli sforzi per affrontare il cambiamento climatico o affrontare la crescente rabbia degli investitori: «Ogni governo, azienda e azionista deve affrontare il cambiamento climatico», annunciando che Blackrock avrebbe votato per rimuovere i direttori delle aziende che giudicava insufficienti in tal senso: «Saremo sempre più disposti a votare contro i dirigenti e i consiglieri di amministrazione quando le aziende non faranno sufficienti progressi in materia di divulgazione delle informazioni relative alla sostenibilità e delle pratiche e dei piani aziendali sottostanti».

Graziella Giangiulio