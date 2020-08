ALGERIA. Tebboune cambia i vertici militari

Si apprende da northafricapost che diversi alti ufficiali militari sono stati licenziati il 20 agosto, mentre continua la scossa dell’esercito algerino.

Secondo una dichiarazione del ministero della Difesa, il generale-maggiore Abdelkader Lachkhem, che dirige il dipartimento delle trasmissioni, dei sistemi informativi e della guerra digitale dell’esercito è tra i licenziati. Un decreto emesso mercoledì ha detto che il generale maggiore Farid Bedjghit prenderà il suo posto.

Ali Akroum, dello stesso grado, è stato rimosso dal dipartimento di organizzazione e logistica del personale militare dell’esercito popolare algerino, secondo un’altra dichiarazione. Ed è stato sostituito dal generale maggiore Houes Ziari. Anche il generale maggiore Rachid Chouakri, a capo della direzione della produzione del ministero della Difesa, è stato licenziato. È stato sostituito dal generale maggiore Salim Grid che dirige l’accademia militare di Cherchell. Il generale Smail Seddiki assume la carica di Direttore centrale delle attrezzature presso il Dipartimento della Difesa, al posto del maggiore Mohammed Teboudelette.

Un cambio di guardia, per chi è avvezzo alla politica algerina, non sorprendente: si tratta di generali vicini alla vecchia élite politica e che quindi infastidiscono la nuova dirigenza. Abdelmadjid Tebboune vuole prendere in mano la delicata situazione politica algerina partendo proprio della forze armate e cercare di evitare quanto accaduto nei trent’anni precedenti, quando i generali gestivano la politica.

Ricordiamo che l’Algeria rientra tra quei paesi ricchi di risorse naturali e purtroppo vicino al crollo economico dall’opposizione. Said Saadi ha spiegato il 13 agosto che l’errata allocazione dei fondi pubblici è scioccante in Algeria, dove 1.000 miliardi di dollari sono evaporati durante il governo di Bouteflika.

Una cifra così colossale avrebbe potuto sollevare l’intero continente africano dalla povertà. Saadi avverte che l’Algeria si dirige direttamente a un’esplosione finanziaria, mentre continua a bruciare nelle sue riserve di valuta estera.

Le finanze dell’Algeria affrontano prospettive deboli, innescate da un forte calo della sua principale fonte di entrate: le esportazioni di gas, che dovrebbero scendere da 45 miliardi di metri cubi nel 2020 a 26 miliardi nel 2025.

Il dato è stato svelato dal ministro dell’Energia Abdelmadjid Attar che stava parlando ai media locali. Ha detto che il calo è dovuto alla produzione stagnante e ad un aumento dei consumi interni, oltre a bassi investimenti.

La capacità di produzione di petrolio e gas dell’Algeria si riduce ogni anno. Il governo ha cercato di guadagnare tempo esplorando nuove riserve di petrolio e gas nel 2016. L’azienda energetica statale Sonatrach ha affermato di aver scoperto 32 nuove potenziali zone di esplorazione, la maggior parte delle quali sono nuovi giacimenti di gas di scisto, il cui sfruttamento è insostenibile, vista la mancanza delle risorse idriche necessarie per intraprendere la frammentazione idraulica.

Antonio Albanese