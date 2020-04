ALGERIA. Il Covid-19 colpisce duro Algeri

L’Algeria è diventata il Paese con il più alto numero di morti di Covid-19 in Africa, dopo il forte aumento di casi nelle ultime settimane. Al 12 aprile, Algeri ha registrato 1.914 casi confermati e 293 decessi, un tasso di mortalità del 15,3 per cento, uno dei più alti al mondo e di gran lunga superiore alla media globale stimata dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 3,4 per cento.

Anche i paesi vicini hanno un numero di casi tra i più alti del continente, con l’Egitto che ha 2.065 infezioni e 159 morti, seguito da 1.661 casi e 118 morti in Marocco.

Tuttavia, l’OMS ha avvertito che la malattia ha il «potenziale di causare migliaia di morti e di scatenare la devastazione economica e sociale» in tutto il continente. Il Sudafrica, che ha effettuato più test di qualsiasi altro Paese del continente, ha il più alto numero di casi nell’Africa subsahariana, con 2.173 persone infette e 25 decessi.

L’Africa ha ora più di 15.090 casi confermati e 792 decessi a partire da domenica, essendo balzata da 5.940 casi e 210 morti il 1° aprile, riporta Scmp.

Gli esperti dell’Oms temono che questo forte aumento minacci ora di travolgere i fragili sistemi sanitari africani, essendoci gruppi di casi in almeno 16 paesi africani

In Algeria, il numero crescente di casi fa seguito a un anno di disordini politici, il che significa che l’epidemia è arrivata nel peggior momento possibile. Abdelaziz Bouteflika è stato costretto a dimettersi l’anno scorso dopo mesi di proteste di massa per le accuse di corruzione.

Ma le manifestazioni per chiedere al resto del governo di dimettersi sono continuate fino al 20 marzo, quando è diventato chiaro che i grandi raduni stavano diventando vie per la diffusione di Covid-19. Da allora l’Algeria ha imposto un blocco ad Algeri, capitale del Paese e alla città di Blida, a circa 30 km a sud, dove c’è una concentrazione di casi.

Il cluster di Blida è iniziato con decine di casi in una famiglia che era stata visitata da parenti francesi, anch’essi risultati positivi al ritorno a casa. Il mese scorso il presidente Abdelmadjid Tebboune ha annunciato varie misure per combattere il virus, tra cui la chiusura delle scuole e delle frontiere. Sono stati sospesi anche i voli dalla Francia, che ha una grande comunità algerina, oltre che dall’Italia e dalla Spagna, due dei Paesi europei più colpiti.

Il Paese ha anche chiesto aiuto alla Cina, suo stretto alleato, che ha inviato squadre mediche e attrezzature per aiutare, e il governo sta spendendo 100 milioni di dollari per importare forniture vitali, tra cui 100 milioni di maschere dalla Cina. Anche l’economia è stata colpita da un forte calo dei prezzi del petrolio, la principale fonte di entrate per il governo, che è stato costretto a tagliare le spese del 30%.

Tommaso dal Passo