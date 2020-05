AFRICA. Si registra una impennata dei casi di COVID-19

Dal Sudafrica al Ghana alla Nigeria, i Paesi africani stanno cercando di contenere l’epidemia di Covid-19 in tutto il continente.

In Ghana, più di 500 lavoratori di una fabbrica di pesce sono risultati positivi al coronavirus; in Sudafrica, Città del Capo è diventata l’epicentro del coronavirus della nazione. In Africa orientale, c’è una crescente preoccupazione per il fatto che i camionisti, che trasportano merci attraverso le frontiere, siano stati i diffusori della pandemia.

Inizialmente l’Africa non è stata colpita così duramente come gli Stati Uniti, l’Europa e parti dell’Asia, ma nelle ultime due settimane circa, il continente ha visto un forte aumento di nuovi casi, riporta Scmp; ultimo è statoil Lesotho e così tutti i 54 Paesi del continente hanno riportato casi.

La maggior parte dei Paesi africani ha imposto il blocco a livello nazionale, ha bloccato i voli internazionali a terra, ha vietato i grandi raduni e ha preso altre misure per frenare la diffusione del coronavirus. All’inizio di maggio, l’Africa, con una popolazione di 1,3 miliardi di abitanti, aveva 39.000 casi confermati di coronavirus e 1.640 morti. Ma meno di due settimane dopo, i casi sono arrivati a più di 70.000 e i decessi sono saliti a 2.389. Diverse nazioni hanno sistemi sanitari fragili, con una mancanza di personale medico e di attrezzature, e sono state costrette ad affidarsi ad aiuti stranieri per testare kit e attrezzare laboratori e ospedali.

Dal 1° maggio, Sudafrica, Nigeria e Ghana, che avevano iniziato ad allentare le misure restrittive per una graduale riapertura delle aziende, hanno più che raddoppiato i casi di Covid-19.

Il Sudafrica, con un sistema sanitario migliore di quello di molte altre nazioni del continente, ha 11.350 casi confermati, il più alto dei quali in Africa. Anche i decessi sono raddoppiati, arrivando a 206. In parte, i casi confermati sono il risultato del fatto che il Paese ha condotto il maggior numero di test nel continente: oltre 369mila. La maggior parte delle nazioni africane ha eseguito solo poche centinaia o migliaia di test, anche se l’Organizzazione mondiale della sanità avverte che il continente potrebbe diventare il prossimo epicentro della pandemia.

I funzionari sanitari sudafricani hanno avvertito che Città del Capo e la circostante Provincia del Capo occidentale sono diventati l’epicentro della pandemia del Paese, seguita da Johannesburg nella provincia di Gauteng.

Il dipartimento della sanità del Sudafrica ha detto che Western Cape ha registrato il più alto tasso di trasmissione del virus da parte della comunità del Paese: 6.194 casi e 110 decessi.

Il presidente del Ghana Nana Akufo-Addo ha detto che 533 dei 921 nuovi casi che il Paese ha registrato in soli due giorni la scorsa settimana erano lavoratori di una fabbrica di lavorazione del pesce a Tema: «Tutte le 533 persone sono state infettate da una sola persona», ha detto Akufo-Addo. Il Ghana ha condotto 160.501 test, che, secondo il presidente, hanno aiutato a identificare un numero maggiore di infezioni.

In Africa orientale, i Paesi stanno lottando per contenere la diffusione di Covid-19 dopo che i camionisti che trasportano merci dai porti di Mombasa in Kenya e Dar es Salaam in Tanzania sono diventati veicoli di trasmissione.

I presidenti di quattro nazioni – Uhuru Kenyatta del Kenya, Yoweri Museveni dell’Uganda, Paul Kagame del Ruanda e Salva Kiir del Sud Sudan – hanno tenuto un incontro virtuale e hanno deciso di avviare misure di screening e test alle frontiere. I camionisti devono essere sottoposti a test per il coronavirus ogni 14 giorni, mettendo in quarantena chiunque risulti positivo.

Il presidente della Tanzania John Magufuli, che non ha adottato misure rigorose per arginare il coronavirus, ha saltato la riunione, anche se la Tanzania ha attualmente 509 casi confermati, con 21 decessi.

Lo Zambia, chiuso il confine con la Tanzania, ha registrato 85 nuovi casi confermati, per un totale di 441 casi e sette decessi.

Graziella Giangiulio