AFGHANISTAN. Il ritiro statunitense creerà dei rischi per Pechino

Il ritiro delle truppe americane dall’Afghanistan e la possibile ripresa almeno parziale del potere dei Talebani a Kabul avranno implicazioni per la Cina, che mira a svolgere un ruolo chiave nel futuro afgano. La Cina ha pubblicamente appoggiato il piano americano, che vedrà il ritiro di 2.500 dei 4.500 uomini entro metà gennaio e di tutti i soldati entro la metà dell’anno, ma ha avvertito che una partenza non organizzata degli Stati Uniti potrebbe aprire la strada ai militanti per ristabilire l’Afghanistan come focolaio regionale di terrore islamico.

Lo scorso novembre, riporta Asia Times, il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian ha esortato gli Usa a ritirare le truppe dall’Afghanistan in modo “ordinato e responsabile”. Questo commento ufficiale ha espresso ai cinesi la preoccupazione che l’Afghanistan, che condivide un confine con la provincia cinese dello Xinjiang, potrebbe in particolare diventare un terreno fertile per i militanti musulmani uiguri.

La Cina indica spesso il Movimento islamico del Turkestan orientale, Etim, noto anche come Movimento islamico del Turkistan, per giustificare la sua repressione contro gli uiguri nello Xinjiang. L’Etim è un gruppo estremista islamico fondato da jihadisti uiguri nella Cina occidentale che cerca di creare uno Stato indipendente del Turkestan orientale per sostituire il Xinjiang cinese.

A dicembre 2020, la Direzione nazionale per la sicurezza dell’Afghanistan ha scoperto una rete di spionaggio cinese e ha arrestato almeno 10 cittadini cinesi con l’accusa di spionaggio. Il governo afghano ritiene che le spie cinesi stiano cercando di creare una falsa cellula Etim in Afghanistan per intrappolare i veri jihadisti. Secondo quanto riferito, i cittadini cinesi hanno avuto il permesso di tornare in Cina sotto le pressioni di Pechino.

La Cina ha almeno un motivo storico per essere preoccupata. Poco dopo gli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001, la Cina, l’Unione Europea, gli Stati Uniti, il Regno Unito, l’Onu e altri Stati hanno designato l’Etim come organizzazione terroristica a causa della sua associazione con al-Qaeda.

La Cina ha affermato che l’Etim ha commesso oltre 200 atti di terrorismo tra il 1990 e il 2001, con 162 morti e 440 feriti. Tra questi, una serie di attacchi in vista delle Olimpiadi di Pechino 2008. Gli Stati Uniti hanno catturato 22 ribelli uiguri legati all’etimi in Afghanistan nel 2006. A novembre 2020, l’Amministrazione Trump ha cancellato l’Etim dalla lista dei terroristi americani, con il segretario di Stato americano Mike Pompeo che diceva che non c’erano “prove credibili” che il gruppo esistesse ancora. Questo ha suscitato un forte rimprovero da Pechino, che ha espresso “una forte insoddisfazione e una ferma opposizione alla decisione degli Stati Uniti”.

La Cina non ha mai avuto a che fare con gli attori non statali che per anni hanno fomentato i disordini etnici dello Xinjiang. La risposta punitiva di Pechino, compresa la creazione di quelli che la Cina chiama “campi professionali”, che ora detengono oltre un milione di uiguri, ha senza dubbio alimentato l’insorgenza uigura.

Il ritiro delle truppe americane aprirà inevitabilmente un vuoto di potere e di sicurezza che sarà probabilmente riempito da gruppi militanti e dai talebani che non vedono di buon occhio la politica repressiva di Pechino nei confronti dei musulmani uiguri nello Xinjiang. Mentre la capacità di attacco transfrontaliero dell’Etim è attualmente debole, ciò potrebbe cambiare rapidamente se i Talebani riprendessero anche solo parzialmente il potere a Kabul.

Luigi Medici